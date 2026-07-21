İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde görülen çekirgeler nedeniyle yapılan incelemelerin tamamlandığını belirten Bakanlık, iddia edildiği gibi Balkanlar, Afrika veya başka bir bölgeden gelen sürü halinde bir çekirge istilasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Yerli tür oldukları tespit edildi

Bakanlığın açıklamasına göre, görüntülerde yer alan çekirgelerin tamamı Türkiye'de doğal olarak yaşayan yerli popülasyonlara ait. İstanbul'da tespit edilen türün ise Beyaz yüzlü çalı çekirgesi (Decticus albifrons) olduğu ve bu türün tarımsal ürünlere zarar vermediği belirtildi.

Yetkililer, söz konusu çekirgenin aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan faydalı bir tür olduğuna dikkat çekti.

Artışın nedeni doğal süreç

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de çok sayıda çekirge türünün doğal olarak yaşadığını hatırlatarak, iklim koşulları ve yumurtlama dönemlerine bağlı olarak bazı türlerin popülasyonlarında dönemsel artış görülebileceğini ifade etti.

Ayrıca sıcak havalarda ışığa yönelen çekirgelerin ve rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına taşınan bireylerin vatandaşlar tarafından daha sık fark edildiği, bunun doğal bir durum olduğu vurgulandı.

Çalışmalar yoğunlaştırıldı

Bakanlık, son günlerde gelen ihbarlar üzerine özellikle İstanbul ve Tekirdağ'da saha çalışmalarının artırıldığını açıkladı. Teknik ekiplerin 81 ilde Yıllık Bitki Sağlığı Mücadele Programı kapsamında çekirge popülasyonlarını düzenli olarak takip ettiği belirtilirken, ekonomik zarar oluşturabilecek bir yoğunluğa ulaşılması halinde gerekli mücadelenin gecikmeden başlatılacağı ifade edildi.

Mevcut verilere göre ise tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya olağanüstü popülasyon artışı bulunmadığı kaydedildi.