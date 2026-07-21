Alanya'da yaşanan hırsızlık olayı, Avsallar Mahallesi'nde turistlerin yoğun olarak bulunduğu çarşı bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre 33 yaşındaki Y.O. isimli kadın, bir vatandaşın para bulunan cüzdanını çaldığı sırada çevredeki kişiler tarafından fark edildi.

Olay yerinde yakalandı

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye kolluk kuvvetleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheli kadını gözaltına alarak karakola götürdü.

Yapılan incelemenin ardından ele geçirilen cüzdanın içerisinde bulunan para ve diğer eşyalarla birlikte sahibine eksiksiz şekilde teslim edildiği öğrenildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.O., nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Şüpheli, "hırsızlık" suçlaması kapsamında tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.