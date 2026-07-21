Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BADO, Akçay ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasındaki deniz otobüsü seferlerine resmen başladı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, bu yeni ulaşım hattı sayesinde Akçayport uluslararası deniz taşımacılığına açıldı.

Gerçekleştirilen seferlerle birlikte bölge için tarihi bir ulaşım adımı atılmış oldu. Akçay, tam 27 yıllık bir aranın ardından tekrar gümrük işlemlerinin yapılabildiği resmi bir sınır kapısı niteliğine kavuştu. Uzun süredir beklenen bu gelişme, bölgeden Midilli'ye doğrudan deniz ulaşımını yeniden mümkün kıldı.

TURİZM VE BÖLGE EKONOMİSİNE ETKİSİ

Edremit Körfezi'ndeki ulaşım ağını uluslararası boyuta taşıyan bu adımın, turizm hareketliliğini ivmelendirmesi hedefleniyor. Özellikle yaz aylarında artan seyahat taleplerine yanıt verecek olan güzergah, hem yerli hem de yabancı turistler için yeni bir alternatif oluşturuyor.

YUNAN ADALARINA ULAŞIMDA YENİ ROTA

Türkiye'den Yunan adalarına yönelik artan turistik talepler doğrultusunda açılan bu yeni hat, Ege kıyılarındaki sınır kapısı yoğunluğunu dağıtma potansiyeli taşıyor. Seyahat planı yapan tatilciler, artık gümrük işlemlerini doğrudan Akçay üzerinden tamamlayarak Midilli'ye hızlı geçiş yapabilecek.