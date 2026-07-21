Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, kredi kartı kullanan milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren yeni bir tahsilat yöntemi yaygınlaşıyor. Otomatik ödeme talimatı bulunmayan vatandaşlar, vadesiz hesaplarında tuttukları paranın güvende olduğunu düşünürken, bankaların bilgileri dışında bu tutarları kredi kartı borcuna aktardığı vakalar artış gösteriyor.

Uygulamanın yasal dayanağı, kredi kartı başvurusu sırasında imzalanan veya dijital olarak onaylanan üyelik sözleşmelerinde gizli. Bankalar, standart sözleşmelere ekledikleri "Takas, Mahsup ve Virman Yetkisi" maddesi sayesinde, son ödeme tarihi geçen ve gecikmeye düşen borçlar için müşterinin aynı bankadaki vadesiz, vadeli veya yatırım hesaplarına müdahale edebiliyor.

MAAŞ HESAPLARINDAN KESİNTİ YAPILABİLİR Mİ?

Vatandaşların en çok mağduriyet yaşadığı konuların başında maaş hesaplarına yönelik müdahaleler geliyor. Bu noktada süreç, borcun yasal durumuna göre iki farklı işleyişe sahip. İcra öncesi dönemde banka, sözleşmedeki virman yetkisine dayanarak hesaba yatan paradan borç tutarı kadarını doğrudan tahsil edebiliyor.

Ancak borç yasal takibe, yani icra aşamasına intikal ettiğinde İcra ve İflas Kanunu hükümleri devreye giriyor. Yasal mevzuata göre bu aşamada tüketicinin maaşının en fazla yüzde 25'ine (dörtte birine) haciz konulabiliyor. Geriye kalan yüzde 75'lik kısım, vatandaşın temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla yasal koruma altında tutuluyor.

YARGITAY KARARLARI TÜKETİCİYİ NASIL KORUYOR?

Bankaların matbu sözleşmelere dayanarak maaş hesabındaki tüm bakiyeyi sıfırlaması yargıdan dönüyor. Yargıtay'ın emsal kararlarına göre, tüketicinin ayrıca verilmiş açık ve özel bir muvafakati bulunmuyorsa, sadece genel sözleşme maddeleri öne sürülerek maaş hesabının tamamına el konulması veya hesabın tamamen kilitlenmesi hukuka aykırı kabul ediliyor.

HAKSIZ KESİNTİLERE KARŞI HANGİ ADIMLAR ATILMALI?

Hesabından onayı dışında tüm bakiyesi çekilen veya maaş hesabına bloke konulan tüketicilerin izleyebileceği yasal yollar bulunuyor. Öncelikle kesinti yapılan hesabın maaş hesabı olduğunu kanıtlayan bir bordro ile ilgili banka şubesine yazılı itiraz dilekçesi verilmesi gerekiyor.

İcra takibi nedeniyle maaşın tamamına bloke konulmuşsa, bu oranın yasal sınır olan yüzde 25'e düşürülmesi için ilgili İcra Müdürlüğü'ne başvurulması şart. Ayrıca, onay dışı ve usulsüz yapıldığı düşünülen çekimlerin iadesi için vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Hakem Heyeti'ne kolayca başvurarak haklarını arayabiliyor. Uzmanlar, tüketicilerin dijital bankacılık kanalları üzerinden imzaladıkları sözleşmelerin kopyalarını inceleyerek virman yetkisi maddelerini kontrol etmelerini tavsiye ediyor.