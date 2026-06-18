Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkisini artıran aşırı sıcaklar, günlük yaşamı doğrudan etkilemeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede hava sıcaklığı 41,1 derece olarak kaydedildi. Nem oranının yüzde 11'e kadar düşmesi ve rüzgar hızının saatte 4 kilometre seviyesinde kalması, hissedilen sıcaklığın daha da artmasına neden oldu.

İlçenin farklı noktalarındaki bazı termometrelerin ise 46 dereceyi gösterdiği görüldü. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmakta zorlanan vatandaşlar, serinlemek için akşam saatlerini tercih etti.

ŞEHRİN EN İŞLEK CADDELERİ BOŞ KALDI

Kavurucu hava nedeniyle normal günlerde yoğunluk yaşanan Orhan Doğan Caddesi ve Belediye Caddesi gün içerisinde büyük ölçüde sessizliğe büründü. Vatandaşların önemli bir bölümü zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih etti.

Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sıcak havadan daha fazla etkilenmemesi için gölgelik alanlarda vakit geçirdiği gözlendi.

AKŞAM SAATLERİNDE PARKLAR DOLDU

Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığının bir miktar düşmesiyle birlikte ilçe sakinleri açık alanlara yöneldi. İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü çevresi ile Atatürk Parkı, akşam saatlerinde en yoğun noktalar arasında yer aldı.

Aileler çocuklarıyla birlikte parklarda vakit geçirirken, bazı vatandaşlar çimlerin üzerine kilim sererek serin havanın tadını çıkardı. Mesire alanlarında da yoğunluk oluştu.

METEOROLOJİDEN YENİ SICAKLIK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminine göre, Cizre'de sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalınmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

Yetkililer; vatandaşların bol su tüketmesi, açık renkli ve hafif kıyafetler tercih etmesi, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınması ve risk grubunda bulunan kişilerin günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini hatırlatıyor.

AŞIRI SICAKLAR GÜNLÜK YAŞAMI ETKİLİYOR

Türkiye'nin güneydoğu bölgelerinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, sadece sosyal yaşamı değil, çalışma düzenini ve açık alan kullanımını da değiştiriyor. Özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklıkların görüldüğü ilçelerde vatandaşlar günlük planlarını akşam saatlerine göre şekillendirmeye başladı.

Benzer hava koşullarının devam etmesi halinde, açık alanlarda alınacak tedbirlerin daha da önem kazanacağı belirtiliyor.