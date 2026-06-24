​YILLIK YÜZDE 29 FAİZ AVANTAJI İÇİN SON GÜN 31 AĞUSTOS

​Muharrem Kaya, tecil talebinde bulunacak borçluların en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar borçlarına yönelik icra takip işlemlerinin yürütüldüğü ilgili SGK ünitelerine başvurmaları gerektiğini vurguladı. Belirtilen tarihe kadar başvuran borçlulara yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanacağını ifade eden Kaya, ilk taksitin (peşinatın) de en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar defaten ödenmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekti. Kaya, bu süre zarfında ilk taksitini ödemeyen borçluların yüzde 29 oranındaki indirimli tecil faizinden yararlanamayacağının altını çizdi.

​LİKİDİTE ORANINA GÖRE 72 AYA VARAN TAKSİT İMKANI

​Yeni düzenlemeyle taksit sürelerinde esnekliğe gidildiğini belirten Kaya, borçluların mali durumunu gösteren likidite oranlarına göre vade sürelerinin belirleneceğini kaydetti. Kaya, likidite oranının 0,51 ila 1,00 aralığında olması halinde azami 36 aya kadar; 0,50 ve altında olması durumunda ise azami 72 aya kadar eşit taksitler halinde tecil yapılabileceğini açıkladı.

​Öte yandan, 4 Haziran 2026 tarihinden önce tecil talebinde bulunmuş ve ilk taksitini ödemiş ancak henüz karara bağlanmamış veya devam eden işlemler için de müjde veren Kaya, borçluların talep etmesi halinde mevcut taksit sürelerine likidite oranına göre 18 ila 36 ay arasında ilave süre eklenebileceğini ifade etti.

​TEMİNAT SINIRI 10 MİLYON TL’YE YÜKSELTİLDİ

​Borçluları rahatlatacak en önemli değişikliklerden birinin teminat şartında yapıldığını uyarısında bulunan Kaya, daha önce 1 milyon TL olan teminatsız borç sınırının 10 milyon TL’ye çıkarıldığını duyurdu. Yeni uygulamaya göre, 10 milyon TL’ye kadar olan borçlar için mükelleflerden hiçbir teminat istenmeyecek. Borcun 10 milyon TL’yi aşması durumunda ise sadece aşan kısmının yarısı kadar teminat talep edilecek.

​YETKİLER TAŞRAYA DEVREDİLDİ: MERKEZE DOSYA GÖNDERİLMEYECEK

​Bürokrasinin azaltılması adına tecil yetkilerinin genişletildiğini belirten Muharrem Kaya, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak tecil işlemlerinde borç tutarına bakılmaksızın tüm taleplerin Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından sonuçlandırılacağını ifade etti. Kaya, borç tutarı bazında yetki dağılımını şu şekilde paylaştı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de: 18 milyon TL ve altındaki borçlarda sosyal güvenlik merkez müdürleri, ​diğer büyükşehirlerde: 15 milyon TL ve altındaki borçlarda sosyal güvenlik merkez müdürleri, ​büyükşehir olmayan illerde: 13 milyon TL ve altındaki borçlarda sosyal güvenlik merkez müdürleri yetkilidir. Merkez müdürlerinin yetki sınırını aşan tüm borçlarda ise azami miktara bakılmaksızın sosyal güvenlik il müdürleri tam yetkili kılındı. Kaya, bu kapsamdaki tecil taleplerinin kesinlikle Ankara’daki merkez teşkilatına gönderilmeyeceğini, yerelde çözüleceğini vurguladı.

​İLK TAKSİTİ ÖDEYENİN HACİZ VE SATIŞ İŞLEMLERİ DURACAK

​Düzenlemenin icra safhasındaki borçlular için de önemli kolaylıklar getirdiğini belirten Kaya, ilk taksitin ödenmesinin ardından tecil dönemi boyunca icra takip, haciz ve satış işlemlerinin tamamen durdurulacağını açıkladı. Araçlar üzerindeki yakalama şerhlerinin ilk taksit şartıyla kaldırılacağını, menkul ve gayrimenkuller için satış gününün alınmış olması halinde bile satış saatinden önce peşinat ve masrafların ödenmesiyle satışın iptal edileceğini belirtti. Ancak Kaya, söz konusu mallar üzerindeki hacizlerin baki kalacağı konusunda da mükellefleri uyardı.

​AKTİF YAPILANDIRMASI OLANLAR KAPSAM DIŞI

​Son olarak düzenlemenin istisnalarına değinen Kaya, özel kanunlara göre borçlarını yapılandırmış ve 19 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yapılandırması bozulmamış olan borçluların bu yeni tecil düzenlemesinden yararlanmasının mümkün olmadığını belirtti. Kaya ayrıca, yürürlükteki eski oranlar üzerinden daha önce tahsil edilmiş olan tecil faizlerinin ilgililere iade (red) veya mahsup edilmeyeceğini hatırlatarak, şartları uyan tüm Alanyalı vatandaşların ve esnafların hak kaybına uğramamak adına ilgili SGK merkezlerine zamanında başvuruda bulunması gerektiğini önemle ifade etti.