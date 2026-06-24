İl Başkanı Nail Kamacı'ya destek veren partililerin Cumhuriyet Meydanı'na yürümesiyle gözler, parti içinde yayılabilecek olası bir 'Antalya Model’ine çevrildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya teşkilatında sular durulmuyor. CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan Antalya İl Örgütü, parti içi demokrasi mücadelesini yeni bir boyuta taşıyarak "alternatif" il binası önünde toplandı. Görevden alınan İl Başkanı Nail Kamacı ve yönetimine en dikkat çekici destek ise Alanya'dan geldi. Alanya CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve beraberindeki partililer, yeni il binası inşaatında bir araya gelerek yönetime sahip çıktı.

"ÖRGÜTÜN İRADESİ TESLİM ALINAMAZ"

Yeni il binasının tanıtımının ardından, İl Başkanı Nail Kamacı ve partililer Antalya Cumhuriyet Meydanı'na kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte "Butlan kararlarına hayır" ve "Örgüt iradesi teslim alınamaz" sloganları öne çıktı.

Sürece ilişkin sert ve kararlı mesajlar veren Alanya CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, parti içi hukuka vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Antalya İl Başkanımız Nail Kamacı'nın görevden alınmasına rağmen, örgüt iradesine ve demokrasiye olan inancımızdan asla vazgeçmiyoruz. Yeni il binamızın tanıtımında partililerimizle bir araya gelerek Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde iktidar yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürdüğümüzü bir kez daha ortaya koyduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü makamlar değil örgütüdür. Örgütün sesi susturulamaz, iradesi yok sayılamaz. Mücadelemiz, halkın iktidarını kurana kadar sürecektir."

'ANTALYA MODELİ KULİSLERİ HAREKETLENDİRDİ

Antalya İl Örgütü'nün genel merkez kararına karşı fiili olarak alternatif bir bina açıp çalışmalarını sürdürecek olması, kamuoyunda yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Siyasi kulislerde, bu direnişin parti içi muhalefet açısından yeni bir emsal oluşturabileceği konuşuluyor. Özellikle sürece aktif destek veren Alanya İlçe Örgütü'nün de olası bir görevden alınma durumunda benzer bir refleks gösterip göstermeyeceği merak konusu. Partililer şimdi bu eylemin, diğer ilçelere de ilham vererek parti içinde bir "Antalya Modeli" yaratıp yaratmayacağını tartışıyor.

Kaynak: Haber Merkezi