Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) açıkladığı 2026 takvimine göre, mahalli otodrag yarışlarının üçüncü ayağı Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenleniyor. Hız tutkunlarını bir araya getiren organizasyon, 12-13

Eylül tarihlerinde Aydoğmuş Mahallesi Fatih Terim Caddesi'ndeki Kepez Yeni Drag Pisti'nde saat 09.00'da başlayacak.

Farklı şehirlerden gelen sporcular, saniyelik farkların belirleyici olduğu düz parkurda araçlarının performansını sergileyecek. Sezonun ilk buluşması 7-8 Mayıs'ta, takvim güncellemesiyle tarihi değişen ikinci ayak ise 13-14

Haziran'da aynı pistte yapılmıştı. Yaklaşık üç aylık aranın ardından motor sporları heyecanı yeniden piste taşınıyor.

YARIŞ PROGRAMI VE PİST DETAYLARI NELER?

İki gün sürecek organizasyonun ilk gününde pilotlar ısınma ve sıralama turları için direksiyon başına geçecek. İkinci gün ise nihai derece mücadeleleri gerçekleştirilecek. Kepez Yeni Drag Pisti, toplam 830 metre uzunluğa sahip olup bunun 400 metrelik kısmı aktif yarış alanı olarak kullanılıyor. Kalan mesafe, yüksek hızlara ulaşan araçların güvenli bir şekilde yavaşlayabilmesi için özel frenaj alanı olarak tasarlandı.

Kepez'deki motor sporları etkinlikleri bu yarışla sınırlı kalmayacak. Otodrag mücadelesinin tamamlanmasının ardından, 19-20

Eylül tarihlerinde aynı pistte 3. Ayak Motodrag Yarışı organize edilecek.