İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Turgutlu’da meydana gelen okul saldırısında toplam 11 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 3’ünün durumunun diğer öğrencilere göre daha kritik olduğunu belirten Çiftçi, söz konusu öğrencilerin ameliyatlarının ardından yoğun bakımda tedavi altına alındığını ifade etti.

Diğer 8 öğrenciden birinin taburcu edildiğini aktaran Çiftçi, 7 öğrencinin ise hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

4 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Saldırının ardından olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye başmüfettişi ile 2 polis başmüfettişi görevlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da olayla ilgili 2 başmüfettiş görevlendirdiği açıklandı.

Bakan Çiftçi, yürütülen idari soruşturma kapsamında olayda herhangi bir sorumluluk veya ihmal bulunup bulunmadığının araştırılacağını bildirdi. Olayla ilgili adli soruşturmanın da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü belirtti.

PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİ OKULA GÖNDERİLDİ

Saldırının öğrenciler, aileler ve okul çevresinde oluşturduğu etkilerin azaltılması amacıyla psikososyal destek çalışmaları da başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 psikososyal destek ekibinin görevlendirildiğini açıklayan Çiftçi, bu sayının yarın itibarıyla 27’ye çıkarılacağını söyledi.

Ekiplerin öğrenciler ve ailelerin yanı sıra olaydan etkilenen okul çevresine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

OKUL BİRİNCİ DERECEDEN RİSKLİ ÇIKTI

Bakan Çiftçi’nin açıklamasındaki dikkat çeken ayrıntılardan biri de saldırının meydana geldiği okulun güvenlik sınıflandırması oldu. Çiftçi, okulların güvenlik açısından birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden riskli olmak üzere kategorilere ayrıldığını söyledi.

Saldırının gerçekleştirildiği okulun “birinci dereceden riskli” kategorisinde bulunduğunu açıklayan Çiftçi, okulda bir bekçinin bulunduğunu, ayrıca saldırının yaşandığı sırada bir bahçe görevlisinin de görev başında olduğunu ifade etti.

31 BİN BAHÇE GÖREVLİSİ İSTİHDAM EDİLDİ

Okullarda alınan güvenlik önlemlerine ilişkin bilgi veren Çiftçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütülen çalışma kapsamında bu yıl 31 bin bahçe görevlisinin istihdam edildiğini açıkladı. Bu görevlilerden 23 bininin dün itibarıyla görevlerine başladığını kaydetti.

Okul çevrelerinde güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube ekiplerinin denetimlerinin devam ettiğini aktaran Çiftçi; internet kafeler, büfeler, oyun salonları ve metruk binaların da düzenli olarak kontrol edildiğini söyledi. Okul servislerine yönelik denetimlerin de sürdürüldüğünü belirtti.

SALDIRIDA KULLANILAN SİLAH DEDEDEN ALINMIŞ

Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin de bilgi veren Bakan Çiftçi, olayda kullanılan silahın annenin üzerine kayıtlı olduğunu açıkladı. Çiftçi, saldırganın söz konusu silahı dedesinin evinden aldığının belirlendiğini söyledi.

Evlerde bulunan silahların çocukların ulaşamayacağı ve erişemeyeceği şekilde muhafaza edilmesinin önemine dikkat çeken Çiftçi, okul güvenliğinin yalnızca kolluk kuvvetlerinin alacağı önlemlerle sağlanamayacağını ifade etti.

2 BİN 419 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Çiftçi, 14 Nisan’da Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısının ardından yürütülen çalışmalara ilişkin de veriler paylaştı. Siber devriyeler ve istihbarat birimlerinin çalışmaları kapsamında 2 bin 419 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 243’ünün tutuklandığını açıkladı.

İnternet ortamındaki siber devriye faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Çiftçi, okul güvenliği konusunda kamu kurumları, aileler ve toplumun farklı kesimlerinin birlikte hareket etmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki saldırıya ilişkin hem idari hem de adli soruşturma sürüyor.