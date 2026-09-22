TEKİRDAĞ’ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ergene ile Kapaklı ilçeleri arasındaki Velimeşe Mahallesi’nde bulunan üst geçit mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre U.E. yönetimindeki minibüs ile karşı yönden gelen S.D. idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan kişilerden bazıları yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR ARASINDA 2 ÇOCUK VAR

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, kazada 2’si çocuk olmak üzere toplam 6 kişinin yaralandığı belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri bölgede başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Hasar gören araçların bulunduğu bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için olay yerinde inceleme yaptı. Araçların kaldırılmasının ardından bölgede ulaşım normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.