Olay, 15 Ağustos’ta Bahçelievler Mahallesi Zambak Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Celal Can Er, eski kız arkadaşına sosyal medyadan takip isteği gönderdiği gerekçesiyle aralarında husumet bulunan Yunus Emre Çoşkun’u konuşmak üzere okullar bölgesine çağırdı.

Celal Can Er ve arkadaşları ile Çoşkun arasında başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Çoşkun, yanında bulunan 26 santimetrelik ekmek bıçağıyla Er’i yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Celal Can Er, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Er, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Yunus Emre Çoşkun ise bir süre sonra polise teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çoşkun tutuklandı.

TAKİP İSTEĞİ MESELESİ 2024’TE BAŞLAMIŞ

Hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talep edilen tutuklu sanık Yunus Emre Çoşkun, Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Çoşkun, savunmasında aralarındaki sosyal medyadan “takip isteği gönderme” meselesinin 2024 yılında yaşandığını, daha sonra Celal Can Er ile konuşarak aralarındaki sorunu çözdüklerini ileri sürdü.

Hatta Şubat 2026’da düzenlenen asker eğlencesine Er’i kendisinin davet ettiğini anlatan Çoşkun, o dönem aralarında herhangi bir problem bulunmadığını söyledi.

‘ETRAFIMI YUVARLAK YAPMIŞLARDI’

Olay günü kendisine ait olmadığını bilmediği bir numaradan ısrarla arandığını ve Celal Can Er’in kendisini görüşmeye çağırdığını söyleyen Çoşkun, isteksiz olmasına rağmen taksiyle buluşma yerine gittiğini anlattı.

Araçtan indiği sırada Er’in kendisine yumruk attığını öne süren Çoşkun, daha sonra başka bir bölgeye geçtiklerini belirterek savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Celal Can bana bir tane daha vurdu. Yumruk attı, hakaret etti. Kendisini yapma, etme diye ikna etmeye çalıştım. En son P. beni tuttu. Ben elimle itip kenara geçmeye çalıştım. Etrafımı yuvarlak yapmışlardı. Son üçüncü darbeyi alınca bıçağı çekip hedef gözetmeden salladım.”

Olayın ardından bölgeden uzaklaştığını anlatan Çoşkun, daha sonra giderek teslim olduğunu söyledi.

‘CAHİLLİK ETMİŞİM’

Çoşkun, olay yerine giderken yanında neden bıçak bulunduğuna ilişkin de savunma yaptı. Oradaki kişileri mahalleden tanıdığını ve kavga çıkacağını düşünmediğini öne süren sanık, karşı tarafın sarhoş olduğunu ve ailesine zarar verebileceğini düşündüğü için bıçağı yanına aldığını söyledi.

Mahkeme başkanının, bu ihtimalleri düşünmesine rağmen neden buluşmaya gittiğini sorması üzerine Çoşkun, “Cahillik etmişim” yanıtını verdi.

ANNE: ‘OĞLUMU BİLEREK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM’

Hayatını kaybeden Celal Can Er’in annesi Mehtap Çakmak ise sanığın oğlunu kasten öldürdüğünü düşündüğünü belirtti. Çakmak, “Oğlumu isteyerek, bilerek, kasten öldürdüğünü düşünüyorum. Öfkeyle oldu hadi, neden koluna bacağına değil de kalbine vurup hayattan koparmış. Onu dünyadan koparmak için yapmış. Ağır ceza alsın istiyorum” dedi.

8 TANIK DİNLENDİ

Duruşmada olay sırasında çevrede bulunan 8 genç de tanık olarak dinlendi. Bazı tanıkların mahkemede verdikleri ifadeler ile daha önceki beyanları arasında farklılıklar bulunması üzerine mahkeme başkanı, yalan tanıklığın suç olduğu konusunda tanıklara uyarıda bulundu.

Sanık avukatı, Çoşkun’un olay sırasında etrafının sarıldığını belirterek eylemin meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesini ve müvekkilinin tahliye edilmesini istedi.

Er ailesinin avukatı ise sanığın evden bıçak alarak çıkmasının öldürme kastı açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Tarafların ve tanıkların beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yunus Emre Çoşkun’un tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma, henüz dinlenmeyen tanıkların ifadelerinin alınması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 10 Kasım’a ertelendi.