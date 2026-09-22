Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kendi paylarını geri alım işlemlerine yönelik yeni bir düzenlemeye imza attı. Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketlerin hisse geri alımlarında uygulanan toplam bedel üst sınırı ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı. Bu gelişme, Ağustos 2026 verilerine göre Antalya genelindeki 363 bin 553 borsa yatırımcısını da yakından ilgilendiriyor.

Alınan yeni karar, 19 Mart 2025 tarihli ilke kararı çerçevesinde hayata geçirildi. Normal şartlarda ilgili tebliğin 9'uncu maddesi gereğince, şirketlerin geri aldıkları payların toplam bedeli, kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların tutarını aşamıyordu. SPK'nın yayımladığı son duyuruyla birlikte, şirketlerin piyasa koşullarına göre yapacakları geri alımlarda bu kısıtlama geçici olarak devre dışı bırakıldı.

PAY GERİ ALIMI YATIRIMCIYI NASIL ETKİLER?

Şirketlerin kendi hisselerini Borsa İstanbul üzerinden satın alması, genellikle pay fiyatı istikrarını sağlamak ve hissedar menfaatlerini korumak amacıyla tercih ediliyor. Piyasada dolaşan hisse miktarının azalması alım talebini etkileyebilse de, geri alım kararları hisse fiyatlarında kesin bir yükseliş garantisi anlamına gelmiyor. Yatırımcıların sahip olduğu hisselerin değeri; şirketin güncel mali yapısı, piyasa koşulları ve açıklanan geri alım programının detaylarına göre şekilleniyor.

Türkiye genelinde borsa yatırımcısı sayısının en yoğun olduğu illerden biri olan Antalya'daki yüz binlerce kişi, piyasadaki dalgalanmaları ve regülasyonları takip etmeyi sürdürüyor. Yeni düzenleme doğrudan bir kazanç garantisi içermezken, şirketlerin borsadaki esnekliğini artırarak piyasa dinamiklerine etki etmesi bekleniyor.