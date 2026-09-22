ALANYA Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Ankara’da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı’na katıldı. TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, belediyelerin gündemindeki konular ele alındı. Toplantıda yerel yönetimlerin ihtiyaçları ile önümüzdeki dönemde yürütülmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi. Başkan Özçelik, belediyelerin daha etkin hizmet üretebilmesine yönelik yürütülen çalışmalara katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Özçelik, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, yerel yönetimlerin ihtiyaçlarının ve hizmet süreçlerinin ele alındığını ifade etti.

Muhabir: Gülser Yiğit