Türkiye’nin uzun süre yakından takip ettiği Sema Esen’in ölümüne ilişkin davada yargılama tamamlandı. Ankara’da 21 yaşındaki Sema Esen’in evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gündeme gelen Ümitcan Uygun hakkında yürütülen hukuki süreç mahkeme kararıyla sonuçlandı.

Esen’in erkek arkadaşı Ümitcan Uygun, “intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme” suçlaması kapsamında hakim karşısına çıktı. Dosya kapsamında yapılan yargılama ve değerlendirmelerin ardından mahkeme, Uygun’un 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

SEMA ESEN 21 YAŞINDAYDI

Kamuoyunda “Aleyna Çakır” adıyla tanınan Sema Esen, 3 Haziran 2020 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesindeki evinde ölü bulunmuştu. Henüz 21 yaşında olan Esen’in ölümü, kısa süre içerisinde Türkiye gündemine taşınmış ve olayın tüm yönleriyle araştırılması yönünde kamuoyunda yoğun bir beklenti oluşmuştu.

Esen’in ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda iddia gündeme gelirken, olay öncesinde yaşananlara ilişkin görüntüler ve sosyal medya paylaşımları da kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Soruşturma ve ardından başlayan yargı süreci yıllar boyunca yakından takip edildi.

ÜMİTCAN UYGUN HAKKINDA DAVA AÇILDI

Sema Esen’in ölümünün ardından yürütülen soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun hakkındaki iddialar da incelemeye alındı. Soruşturma sürecinin ardından Uygun hakkında “intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme” suçundan dava açıldı.

Yargılama boyunca dosyada bulunan deliller ve tarafların beyanları mahkeme tarafından değerlendirildi. Uzun süren hukuki sürecin ardından mahkeme heyeti kararını açıklayarak Ümitcan Uygun’a 4 yıl hapis cezası verdi.

YILLAR SONRA KARAR ÇIKTI

2020 yılında meydana gelen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayla ilgili yargı sürecinde verilen karar, Sema Esen’in ölümünden yaklaşık 6 yıl sonra geldi. Esen’in ölümüyle başlayan soruşturma ve dava süreci boyunca yaşanan gelişmeler Türkiye genelinde yakından takip edildi.

Mahkemenin son kararıyla birlikte Ümitcan Uygun, Sema Esen’in ölümüne ilişkin yürütülen davada “intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme” suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu.