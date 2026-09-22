Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan devlet hastanesinde görevli hemşirelerin mobbing iddialarıyla görevden ayrılması, idari inceleme sürecini başlattı.

Meslekte 12'nci yılını dolduran hemşire Emine Muğlu Orhan, yayımladığı videoda çalışma şartlarına yönelik eleştirilerde bulunarak istifa ettiğini duyurdu. Orhan, 2014 yılında başladığı görevinde son dönemde sürekli birim değişikliklerine maruz kaldığını ve meslektaşları tarafından kendisine mobbing uygulandığını öne sürdü. Nöbetlerde yaşadığı baskının kendisini zorladığını belirten Orhan'ın açıklamaları dikkat çekti.

Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, Orhan'ın ayrılığının hemen ardından aynı hastanede görevli bir başka hemşirenin de benzer gerekçelerle istifa ettiği iddia edildi.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Sosyal medyada da gündeme gelen istifaların ardından Sağlık Bakanlığı ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü iddiaları araştırmak üzere harekete geçti. Hastanedeki çalışma ortamının ve idari kararların incelenmesi amacıyla kuruma müfettiş görevlendirildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Kamu hastanelerindeki benzer iddialarda, görevlendirilen müfettişler hem ayrılan personelin ifadelerine başvuruyor hem de hastane yönetiminin görev yeri değişikliği kayıtlarını mercek altına alıyor. İncelemeler sonucunda ihmal veya kasıt tespit edilmesi halinde, ilgili sorumlular hakkında idari yaptırım süreci işletiliyor.