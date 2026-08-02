Serik'te otluk alanda çıkan yangın, vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Üründü Mahallesi girişinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle söndürülürken, konteyner, inşaat malzemeleri ve bazı meyve ağaçlarında maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede kuru otların bulunduğu alana yayılan alevler, arazide bulunan konteyner ile inşaat malzemelerine ve çevredeki meyve ağaçlarına sıçradı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, ekipler olay yerine ulaşıncaya kadar mahalle sakinleri ilaçlama motorlarıyla alevlere müdahale etti. Vatandaşların zamanında müdahalesi sayesinde yangının çevredeki alanlara yayılması önlenirken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler tamamen söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Yalçın, dumanı görür görmez itfaiyeye haber verdiğini belirterek, "Ben mahallede bakkal işletiyorum. Dumanı fark edince hemen itfaiyeyi aradım. Vatandaşlarla birlikte ilaçlama motorlarıyla yangına müdahale ettik. İtfaiye ekipleri geldikten sonra hep birlikte çalışarak yangını kontrol altına aldık" dedi.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, konteyner, inşaat malzemeleri ve bazı meyve ağaçlarında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.