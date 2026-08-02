ALANYA'DA SMA Tip-1 hastası Esila Deniz bebeğin tedavisine destek sağlamak amacıyla Gökbel 20. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali'nde yardım standı kuruldu. Festival alanında açılan stant, hem vatandaşlardan yoğun ilgi gördü hem de Esila bebeğin yaşam mücadelesine dikkat çekti.

Uzun süredir tedavi masraflarının karşılanabilmesi için bağış kampanyasını sürdüren aile, şimdiye kadar hedeflenen tutarın yalnızca yüzde 26'sına ulaşabildi. Tedavi için zamanla yarışan aile, kalan miktarın tamamlanabilmesi adına hayırseverlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Festival boyunca gönüllüler tarafından ziyaretçilere kampanya hakkında bilgi verilirken, stantta bağış yapmak isteyen vatandaşlara gerekli yönlendirmeler yapıldı. Gökbel'e gelen çok sayıda ziyaretçi, Esila Deniz bebeğin tedavisine katkı sağlamak amacıyla bağışta bulunarak kampanyaya destek verdi.

Aile, Esila bebeğin sağlığına kavuşabilmesi için toplumun her kesiminden destek beklediklerini ifade ederek, küçük ya da büyük her katkının kampanyanın hedefe ulaşması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Festival alanında dayanışma örneği sergileyen vatandaşlar da Esila'nın tedavisine umut olmak için destek çağrısında bulundu. Kampanya yetkilileri ise yardım sürecinin devam ettiğini belirterek, daha fazla kişiye ulaşabilmek için destek beklediklerini dile getirdi. (Şerife ÇOBAN)