FENERBAHÇE Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’de yeni sezonun ilk maçına çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, 25 Eylül Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Virtus Bologna ile karşı karşıya geliyor.

Geçen sezon EuroLeague’de Dörtlü Final’e kalmayı başaran Fenerbahçe, yeni sezonun açılışını taraftarı önünde yapıyor.

MAÇ SAAT 20.45’TE BAŞLADI

Fenerbahçe Tarfin-Virtus Bologna karşılaşması saat 20.45’te başladı. Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Karşılaşmayı İspanyol hakem Juan Carlos Garcia ile Sırp hakemler Milivoje Jovcic ve Stefan Calic yönetiyor.

FENERBAHÇE KUPA MORALİYLE ÇIKTI

Sarı-lacivertliler, EuroLeague karşılaşması öncesindeki son resmi maçında Beşiktaş ile 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası’nda karşılaştı.

Fenerbahçe, mücadeleyi 72-59 kazanarak kupayı 9’uncu kez müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip böylece EuroLeague’in ilk haftasına kupa moraliyle geldi.

YENİ SEZONDA 4’ÜNCÜ RESMİ MAÇ

Fenerbahçe, Virtus Bologna karşılaşmasıyla birlikte sezonun 4’üncü resmi maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, EuroLeague Süper Kupa organizasyonunda Olympiakos’a 92-90 mağlup olurken, Dubai Basketbol’u 85-77 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Ardından Beşiktaş karşısında Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Fenerbahçe, şimdi rotasını EuroLeague’e çevirdi.

BOLOGNA’YA KARŞI ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE’DE

Fenerbahçe ile Virtus Bologna, EuroLeague’de daha önce 12 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip bu maçların 8’inden galibiyetle ayrılırken, İtalyan temsilcisi 4 karşılaşmayı kazandı.

Fenerbahçe ayrıca iki takım arasındaki son 5 EuroLeague karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

BOLOGNA SÜPER KUPA’DAN ELENDİ

Virtus Bologna ise yeni sezon öncesinde İtalya Süper Kupası yarı finalinde Olimpia Milano’ya 80-71 mağlup oldu. Bologna’da Kessler Edwards 14 sayıyla öne çıkarken Derrick Alston Jr. ve Trent Frazier 12’şer sayı kaydetti.

Fenerbahçe Tarfin, taraftarı önündeki sezon açılışında İtalyan rakibini mağlup ederek EuroLeague’e galibiyetle başlamayı amaçlıyor.