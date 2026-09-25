A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ilk sınavında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği mücadele 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak.
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye ile Fransa arasındaki mücadele saat 21.45’te başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, Uluslar A Ligi’ne güçlü rakibi karşısında başlayacak.
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için mücadele ATV’den canlı yayınlanacak. Yayının şifresiz olması nedeniyle maç ücretsiz olarak izlenebilecek.
MAÇIN HAKEMİ FELIX ZWAYER
Türkiye-Fransa karşılaşmasını Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer’ın yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.
İLK 11’LER BELLİ OLDU
Türkiye: Uğurcan; Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi; Salih, İsmail; Oğuz, Arda, Can Uzun; Barış Alper
Fransa: Maignan; Kounde, Upamecano, Lacroix, Diouf; Cherki, Kone, Rabiot; Olise, Dembele, Mbappe