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Türkiye-Fransa karşılaşmasını Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer’ın yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için mücadele ATV’den canlı yayınlanacak. Yayının şifresiz olması nedeniyle maç ücretsiz olarak izlenebilecek.

Türkiye ile Fransa arasındaki mücadele saat 21.45’te başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, Uluslar A Ligi’ne güçlü rakibi karşısında başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ilk sınavında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği mücadele 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak.

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