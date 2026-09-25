MANİSA’nın Kula ilçesinde belediyeye ait kaplıcada meydana gelen olayda, 65 yaşındaki Sevim Yılmaz yaşamını yitirdi. Yılmaz’ın cansız bedeni, birlikte konakladığı eşi tarafından odadaki havuzda bulundu.

Olay, dün öğle saatlerinde Şehitlioğlu Mahallesi’nde bulunan Kula Belediyesi’ne ait Emir Kaplıcaları’nda meydana geldi. Kaplıcada eşiyle birlikte konaklayan Sevim Yılmaz’dan bir süre haber alınamadı.

EŞİ MERAK EDİP ARAMAYA BAŞLADI

Yılmaz’a ulaşamayan eşi, meraklanarak kendisini aramaya başladı. Bahçeden seslenmesine rağmen eşinden yanıt alamayan adam, daha sonra konakladıkları odanın havuz bölümüne geçti.

Burada Sevim Yılmaz’ı havuzun içerisinde hareketsiz halde gören eşi, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbarın ardından Emir Kaplıcaları’na sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde Sevim Yılmaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yılmaz’ın cansız bedeni, olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin tamamlanmasının ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Sevim Yılmaz’ın yaşamını yitirmesine neyin neden olduğu henüz kesinlik kazanmadı. Yılmaz’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılacağı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.