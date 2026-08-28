Alanya’da kendisinden haber alınamayan İsveç uyruklu Gerd Jeanette Marita Ravantti (47), konakladığı otel odasında yaşamını yitirmiş halde bulundu. Şekerhane Mahallesi Müftüler Caddesi üzerindeki otelde meydana gelen olayın ardından polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri çalışma yaptı. Ravantti’nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Alanya Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

OTEL ÇALIŞANLARI 112’YE İHBARDA BULUNDU

Edinilen bilgilere göre otelde kalan Ravantti’den bir süre haber alınamaması üzerine çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde İsveçli turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri de odada inceleme gerçekleştirdi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Ravantti’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Bu tür vakalarda ilk değerlendirmede kişinin yaşamını yitirdiğinin belirlenmesi, tek başına ölüm nedeninin kesinleştiği anlamına gelmiyor. Kesin nedenin ortaya konulabilmesi için adli tıp incelemesi ve gerekli görülmesi halinde laboratuvar analizlerinin sonuçları değerlendiriliyor.

ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Otel odası gibi kapalı bir alanda gerçekleşen ve ölüm nedeninin ilk anda kesin olarak bilinmediği olaylarda kolluk ekipleri, olay yerindeki bulguları kayıt altına alarak inceleme yürütüyor. Adli makamların talimatları doğrultusunda cenaze üzerinde otopsi gerçekleştirilebiliyor; ölümün doğal nedenlerden mi, kaza sonucu mu yoksa başka bir etkene bağlı olarak mı meydana geldiğinin belirlenmesi amaçlanıyor. Bu nedenle otopsi sonucu ortaya çıkmadan ölüm nedenine ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

ALANYA’DA BENZER VAKALAR DA YAŞANMIŞTI

Turizmin yoğun olduğu Alanya’da daha önce de yabancı ziyaretçilerin konakladıkları tesislerde yaşamını yitirdiği vakalar kayıtlara geçti. Nisan ayında Konaklı Mahallesi’nde konaklayan Litvanya uyruklu bir turist, uzun süre odasından çıkmamasının ardından otel personeli tarafından hareketsiz bulunmuş ve cenazesi otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü. Mayıs ayında ise Türkler Mahallesi’ndeki bir otelde kalan Rus uyruklu bir turistin odasında yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Bu olaylarda da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli inceleme süreci işletilmişti.

OTELLERDE ACİL DURUMLARDA İLK ADIM 112

Konaklama tesislerinde bir misafire uzun süre ulaşılamaması veya kişinin sağlık durumuyla ilgili olağan dışı bir durum fark edilmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım istenmesi önem taşıyor. Sağlık ekipleri kişinin durumunu değerlendirirken, adli inceleme gerektiren durumlarda polis veya jandarma ekipleri de sürece dahil oluyor. Olay yerindeki bulguların korunması ve yetkili ekiplerin incelemesine müdahale edilmemesi, ölüm nedeninin sağlıklı biçimde araştırılabilmesi açısından önem taşıyor.

Gerd Jeanette Marita Ravantti’nin ölümüne ilişkin kesin nedenin yapılacak adli tıp incelemelerinin ardından netleşmesi bekleniyor. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.