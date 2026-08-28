Gazipaşa’da servis minibüsü ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 47 yaşındaki Nuray A.’nın tedavisi sürüyor. İlk olarak Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Alanya’ya sevk edildi. Nuray A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KAZA KAVŞAKTA MEYDANA GELDİ

Kaza, dün sabah saatlerinde Pazarcı Mahallesi’nde Uğur Mumcu Caddesi ile Mustafa Yüceson Caddesi’ni birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi. Servis minibüsü ile elektrikli motosikletin çarpışmasının ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Nuray A.’ya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

ALANYA’YA SEVK EDİLDİ

Sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine götürülen Nuray A., burada yapılan kontrollerin ardından daha ileri tetkik ve tedavi için Alanya’ya sevk edildi. Ağır yaralanmalı vakalarda ilk müdahalenin ardından hastanın ihtiyaç duyduğu branş ve tıbbi imkânlara göre daha kapsamlı bir sağlık kuruluşuna nakledilmesi uygulanabilen sağlık süreçleri arasında bulunuyor. Nuray A.’nın tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

UĞUR MUMCU CADDESİNDE MOTOSİKLET KAZALARI

Kazanın yaşandığı Pazarcı Mahallesi ve Uğur Mumcu Caddesi çevresi, daha önce de motosikletlerin karıştığı trafik kazalarıyla gündeme geldi. Şubat 2026’da Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki ASAT Kavşağı’nda bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralanmıştı. Haziran ayında ise aynı mahallede Uğur Mumcu Caddesi ile 7. Sokak kavşağında kamyonet ile motosikletin çarpıştığı başka bir yaralanmalı kaza kayıtlara geçmişti.