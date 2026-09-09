Alanya’da tatil yapan İngiltere vatandaşı Stephen Kerr, konakladığı otelde çalışanlarla yaşadığı tartışmanın ardından lobide asılı Türk bayrağına tükürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. 58 yaşındaki Kerr, emniyet ve adliye işlemlerinin ardından “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTELDEKİ TARTIŞMANIN ARDINDAN POLİSE İHBAR EDİLDİ

Olay, Alanya’nın Dinek Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tatil amacıyla ilçede bulunan Stephen Kerr ile otel çalışanları arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Kerr’in otelin lobi bölümünde asılı bulunan Türk bayrağına tükürdüğü belirtildi. Otel çalışanlarının müdahalesinin ardından durum polise bildirildi.

İhbar üzerine otele gelen Alanya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, İngiliz turisti gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesi, yabancı uyruklu olması nedeniyle tercüman aracılığıyla alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Kerr, soruşturma kapsamında Alanya Adliyesi’ne sevk edildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Stephen Kerr hakkında tutuklama kararı verildi. Kerr, kararın ardından Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Böylece otelde başlayan tartışmaya ilişkin süreç, polis müdahalesinin ardından adli soruşturmaya dönüştü.

TÜRK BAYRAĞINA YÖNELİK EYLEMLER TCK'DA DÜZENLENİYOR

Türk bayrağına yönelik aşağılayıcı eylemler, Türk Ceza Kanunu’nun “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” başlıklı 300’üncü maddesi kapsamında düzenleniyor. Mevzuata göre Türk bayrağını yırtarak, yakarak veya başka bir şekilde alenen aşağılayan kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Düzenleme yalnızca fiziksel olarak yakma veya yırtmayı değil, koşulları oluşması halinde diğer aleni aşağılama biçimlerini de kapsıyor.

TUTUKLAMA CEZA VERİLDİĞİ ANLAMINA GELMİYOR

Ceza soruşturmalarında tutuklama, yargılama sonucunda verilmiş kesin bir mahkumiyet kararı niteliği taşımıyor. Soruşturmanın devamında savcılık tarafından toplanan deliller değerlendirilerek dava açılıp açılmayacağına karar veriliyor. Dava açılması halinde isnat edilen suçun oluşup oluşmadığı, eylemin niteliği ve dosyadaki deliller mahkeme tarafından değerlendirilerek hüküm kuruluyor.

YABANCI ŞÜPHELİLERİN İFADESİNDE TERCÜMAN DESTEĞİ

Türkiye’de yürütülen ceza soruşturmalarında Türkçeyi yeterince bilmeyen yabancı şüphelilerin kendilerini etkili biçimde ifade edebilmeleri ve yöneltilen suçlamaları anlayabilmeleri için tercüman desteğinden yararlanılıyor. Alanya’daki olayda da Kerr’in emniyet ifadesinin tercüman aracılığıyla alınmasının ardından adli sürece geçildi.

ALANYA ULUSLARARASI TURİZMİN YOĞUN OLDUĞU MERKEZLERDEN

Alanya, yıl boyunca çok sayıda ülkeden ziyaretçiyi ağırlayan Antalya’nın önemli turizm merkezleri arasında bulunuyor. İlçedeki yoğun yabancı turist hareketliliği nedeniyle konaklama tesisleri ve turizm bölgelerinde yaşanan adli olaylarda yabancı ziyaretçilerin de Türkiye’de bulundukları süre boyunca Türk hukukuna tabi olması esas alınıyor. Otelde meydana gelen son olayla ilgili adli süreç de yürürlükteki ceza mevzuatı kapsamında devam ediyor.