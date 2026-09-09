Kahramanmaraş’ta bir iş yerinin önünde meydana gelen silahlı saldırıda iki kadın yaralandı. Vadi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı’nda yaşanan olayda Melike Ç., iş yerinin önünde bulunan Dilek Ç. ve Hande P.’nin yanına geldi. İş yerine girdikten bir süre sonra yeniden dışarı çıkan Melike Ç.’nin, üzerinde gizlediği tabancayı çıkardığı belirtildi.

“KOCANIN SELAMI VAR” DEYİP ATEŞ AÇTI

Demirören Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre Melike Ç., tabancayı Dilek Ç.’ye doğrultarak “Kocanın selamı var” dedi ve ardından ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Dilek Ç. ile yanında bulunan Hande P. ayaklarından yaralandı. Şüpheli ise saldırının hemen ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı.

YARALI İKİ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki kadın, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise saldırının gerçekleştiği alanda delil çalışması yürüttü.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın yaşandığı iş yerinin güvenlik kamerası saldırı anını kaydetti. Görüntülerde şüphelinin iş yerinden çıktıktan sonra üzerinde gizlediği tabancayı çıkardığı, iki kadının bulunduğu noktaya yönelerek ateş ettiği ve ardından koşarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Kamera kayıtları, silahlı olaylarda şüphelinin hareketlerinin ve olayın gerçekleşme biçiminin belirlenmesi açısından soruşturma dosyasındaki önemli deliller arasında değerlendirilebiliyor.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Melike Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Bu tür soruşturmalarda olay yeri incelemesinde elde edilen bulguların yanı sıra güvenlik kamerası kayıtları ve tanık anlatımları da değerlendirmeye alınıyor. Şüphelinin yakalanmasının ardından olayın nedeni ve taraflar arasındaki bağlantının soruşturma kapsamında ayrıntılı biçimde araştırılması bekleniyor. Mevcut bilgilerde saldırının arka planına ilişkin doğrulanmış başka bir ayrıntı bulunmadığından, olayın nedeni konusunda kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

SİLAHLI SALDIRILARDA ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Silahla yaralama olaylarında soruşturma, eylemin gerçekleşme biçimi ve ortaya çıkan sonuca göre yürütülüyor. Savcılık ve kolluk birimleri; kullanılan silahın niteliğini, ateş edilen mesafeyi, hedef alınan bölgeleri, kamera görüntülerini, tanık beyanlarını ve adli raporları birlikte değerlendiriyor. Ele geçirilen silah üzerinde de gerektiğinde balistik inceleme yapılarak olay yerindeki bulgularla bağlantısı araştırılıyor. Şüpheli yakalandığında ifadesinin alınması ve toplanan deliller doğrultusunda adli işlemlerin sürdürülmesi öngörülüyor.

KAMERA KAYITLARI SORUŞTURMADA ÖNEM TAŞIYOR

İş yerleri ve çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler, benzer adli olayların aydınlatılmasında önemli rol oynuyor. Kayıtlar şüphelinin olay öncesindeki ve sonrasındaki hareketlerinin belirlenmesine, kaçış yönünün tespit edilmesine ve görgü tanıklarının anlatımlarının doğrulanmasına yardımcı olabiliyor. Kahramanmaraş’taki bu olayda da saldırının güvenlik kamerasına yansıması, polis tarafından yürütülen çalışmanın somut delillerinden biri olarak öne çıkıyor.