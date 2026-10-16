Serik ilçesinde kurulan cuma pazarı, sabahın erken saatlerinden itibaren yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı. Özellikle Alman turistlerin yoğun ilgi gösterdiği pazarda, taze sebze meyveden giyim ve aksesuara kadar birçok ürün rağbet gördü.

Tezgâhları tek tek dolaşan turistlerle bölge esnafı arasındaki Almanca pazarlıklar dikkati çekti. Pazar esnaflarından Ali Dinçsoy, hareketliliğin kazançlarına olumlu yansıdığını belirterek, önceki yıllardaki yoğunluğu aratsa da mevcut durumdan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

TURİSTLER NEDEN SEMT PAZARLARINI TERCİH EDİYOR?

Sahil bandındaki büyük otellerde konaklayan yabancı ziyaretçiler, yerel kültürü yakından tanımak ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşmak için ilçe pazarlarını alternatif bir gezi rotası olarak değerlendiriyor. Bu durum, turizm gelirlerinin sadece otellerle sınırlı kalmayıp ilçe esnafına da yayılmasına doğrudan katkı sağlıyor.

Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mevlüt Akıllı'nın açıklamasına göre, pazarın sunduğu taze ve hesaplı ürünler turistler için önemli bir çekim merkezi oluşturuyor. Akıllı, Serik'in hem güçlü bir tarımsal üretim hem de turizm bölgesi olmasının semt pazarlarına yönelik bu ilgiyi beslediğini aktardı.