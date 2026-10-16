İstanbul'da şiddetli sağanağın neden olduğu sel felaketinin ardından kayıp vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor. Afetin en fazla etkilediği bölgelerden Sarıyer'e bağlı Ayazağa Mahallesi'nde, selin üçüncü gününde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

KÖPRÜ ALTINDA CANSIZ BEDEN BULUNDU

Kağıthane Deresi'nin taşması sonucu su baskınlarının yaşandığı Ayazağa Mahallesi'nde, köprü altında bir kişiye ait cansız beden bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, cansız bedenin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.

Son gelişmeyle birlikte İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği, kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

SELİN EN ÇOK ETKİLEDİĞİ BÖLGE AYAZAĞA OLDU

Şiddetli yağışların ardından Kağıthane Deresi'nin taşması, Ayazağa ve çevresinde ciddi su baskınlarına neden oldu.

Sel sularının etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, hasar tespit ve temizlik faaliyetleri de devam ediyor.

BAKAN KURUM: ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINI GİDERMEK

Afetin etkili olduğu Ayazağa'da açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirtti.

Bakan Kurum, “İlk andan itibaren devletimiz burada, valimizin koordinasyonunda tüm kurumlarımızla çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Afet en çok Ayazağa'yı etkiledi. Önceliğimiz vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek” dedi.

60 BİNE YAKIN PERSONEL GÖREV YAPIYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de afetle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 14 Ekim'de 42 il için sarı, 6 il için turuncu kodlu uyarı yayımladığını hatırlatan Çiftçi, uyarı verilen il sayısının sonraki günlerde azaldığını söyledi.

Bakan Çiftçi, “Bugün de 26 ilde şu an sarı kod devam ediyor. Uyarı verilen yerlerde 60 bine yakın personelimiz sahadalar” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 60 bin personelin yalnızca İstanbul'da değil, meteorolojik uyarı verilen bölgelerde görev yaptığı belirtildi.

KAYIP 3 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sel felaketinin ardından ekipler, kayıp olduğu bildirilen 3 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililerin bölgedeki arama kurtarma, hasar tespit ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.