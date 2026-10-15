ANTALYA’NIN ulaşım altyapısını güçlendirmesi ve kenti İç Anadolu Bölgesi’ne demir yoluyla bağlaması beklenen Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya Yüksek Hızlı Tren Projesi, bölge halkının gündemindeki yerini koruyor. Antalya, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri illerini birbirine bağlaması planlanan proje, hem turizm hem de ticaret açısından önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesi hedeflenen hızlı tren hattının tamamlanmasıyla şehirler arasındaki ulaşım süresinin önemli ölçüde kısalması öngörülüyor. Ancak projenin hangi tarihte başlayacağı ve tüm etapların ne zaman hizmete açılacağına ilişkin kesin takvim henüz netleşmedi.

ANTALYA-KAYSERİ ARASI 2 SAAT 45 DAKİKAYA DÜŞECEK

Projenin en dikkat çekici hedeflerinden biri, Kayseri ile Antalya arasındaki seyahat süresinin önemli ölçüde azaltılması. Mevcut kara yolu ulaşımında yaklaşık 7 saat süren yolculuğun, hızlı tren hattının tamamlanmasıyla 2 saat 45 dakikaya düşürülmesi amaçlanıyor. Böylece iki şehir arasındaki ulaşımın daha hızlı ve konforlu hâle gelmesi bekleniyor. Planlanan güzergâh kapsamında Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya ve Antalya arasında demir yolu bağlantısı kurulacak. Projenin hayata geçirilmesi durumunda İç Anadolu ile Akdeniz Bölgesi arasındaki ulaşım seçeneklerine önemli bir alternatif eklenmiş olacak.

ANTALYA-KONYA ETABI İÇİN 2030 BEKLENTİSİ

Yüksek hızlı tren projesinin Antalya-Konya etabının 2030 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiğine yönelik açıklamalar, bölge halkında beklenti oluşturdu. Ancak bu tarihin kesinleşmiş bir hizmete açılış takvimi olup olmadığına ilişkin belirsizlik sürüyor. Özellikle Antalya bağlantısının yapım aşamasına ne zaman geçeceği ve diğer etapların hangi tarihlerde tamamlanacağı merak ediliyor. Projenin tamamen iptal edildiğine ilişkin resmî bir açıklama bulunmazken, yatırımın hayata geçirilmesi konusunda somut adımların atılması bekleniyor.

BAKAN URALOĞLU PROJEYİ GÜNDEME GETİRDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ağustos ayında Kayseri’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya Demiryolu Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Projenin Türkiye’nin önemli turizm merkezlerini hızlı demir yolu ağına bağlamayı amaçladığını belirten Uraloğlu, “Ülkemizin turizm merkezleri olan Antalya, Konya ve Kapadokya bölgesini Kayseri'ye ve dolayısıyla hızlı demiryolu ağına bağlayacak Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya Demiryolu Projesini de hayata geçirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

TURİZM VE TİCARET İÇİN ÖNEMLİ BİR YATIRIM

Antalya-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin hayata geçirilmesi, yalnızca şehirler arasındaki ulaşımı kolaylaştırmakla sınırlı kalmayacak. Hattın tamamlanması durumunda Antalya’nın turizm potansiyelinin İç Anadolu’daki önemli merkezlerle daha güçlü bir ulaşım ağı üzerinden buluşturulması bekleniyor. Özellikle Kapadokya bölgesi ile Antalya arasında kurulacak hızlı tren bağlantısının, kültür ve deniz turizmini bir araya getiren alternatif seyahat güzergâhlarının gelişmesine katkı sunabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca demir yolu ulaşımının güçlenmesiyle şehirler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin de desteklenmesi öngörülüyor.

ANTALYA'NIN DEMİR YOLU BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya’nın yüksek hızlı tren ağına bağlanması, uzun süredir gündemde bulunan ulaşım yatırımları arasında yer alıyor. Kara yolu ve hava yolu ulaşımının yoğun olarak kullanıldığı kentte, hızlı tren bağlantısının oluşturulmasıyla ulaşım çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor. Antalya’dan Konya, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri’ye uzanması planlanan hat, bölgesel ulaşım açısından yeni imkânlar sunabilecek.

GÖZLER PROJENİN YAPIM TAKVİMİNDE

Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin hayata geçirilmesine yönelik beklentiler devam ederken, vatandaşların en çok merak ettiği konu yatırımın ne zaman tamamlanacağı oldu. Antalya-Konya etabı için gündeme gelen 2030 hedefi dikkat çekerken, hattın diğer bölümlerine ilişkin kesinleşmiş bir takvim henüz açıklanmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın önümüzdeki süreçte projeye ilişkin yapacağı açıklamalar, Antalya’nın hızlı tren bağlantısının geleceği açısından belirleyici olacak.