Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın yedinci faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından karar, 22 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Merkez Bankası, eylül ayında gerçekleştirdiği son toplantıda politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu. Ekim ayında faiz indirimi yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, piyasaların dikkati enflasyon verilerine ve Merkez Bankası'nın vereceği mesajlara çevrildi.

KREDİ VE MEVDUAT FAİZLERİ ETKİLENEBİLİR

Açıklanacak karar, özellikle kredi kullanmayı planlayan vatandaşlar ve birikimlerini mevduatta değerlendirenler açısından önem taşıyor. Olası bir faiz indiriminin ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinin maliyetlerini zamanla etkileyebileceği belirtiliyor. Mevduat faizlerinde de yeni karara bağlı olarak değişiklikler yaşanabilir.

ENFLASYONLA MÜCADELE VURGUSU

Merkez Bankası, eylül ayındaki toplantısında enflasyonla mücadelede sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini açıklamıştı. Enerji fiyatlarındaki gelişmelerin enflasyon üzerinde risk oluşturduğuna dikkat çeken banka, fiyat istikrarı sağlanana kadar temkinli yaklaşımın korunacağı mesajını vermişti.

KRİTİK KARAR SAAT 14.00'TE AÇIKLANACAK

Milyonların beklediği faiz kararı, 22 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te belli olacak. Merkez Bankası'nın faiz oranına ilişkin kararı ve toplantı sonrası yayımlayacağı açıklama, ekonomi gündeminin önemli başlıklarından biri olacak.