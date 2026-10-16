BİM, 16 Ekim 2026 Cuma günü başlayacak ve 22 Ekim Perşembe gününe kadar geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Alanya ve Antalya'daki şubeleri de kapsayan katalogda spor ekipmanları, 3D yazıcı ve tarayıcılar, elektrikli ev aletleri ile mobilya ürünleri bulunuyor. Katalogda fiyatı 1.690 TL'den başlayan ürünlerin yanı sıra 34.990 TL'lik teknolojik cihazlar da yer alıyor.

BİM 16 EKİM KATALOĞUNDA HANGİ ÜRÜNLER VAR?

BİM'in 16 Ekim tarihli aktüel ürün listesinde spor ve teknoloji kategorileri öne çıkıyor. Evde egzersiz yapmak isteyenler için eliptik bisiklet ve koşu bandı satışa sunulurken 3D tasarım ve üretim alanında kullanılan cihazlar da katalogda bulunuyor.

16-22 Ekim 2026 tarihleri için açıklanan spor ve teknoloji ürünlerinin fiyatları şöyle:

STAR SC300 Eliptik Bisiklet: 7.950,00 TL

ECHO FİT Koşu Bandı: 17.950,00 TL

CREALITY OTTER LITE 3D Tarayıcı: 34.990,00 TL

CREALITY ENDER-3 V4 COMBO 3D Yazıcı: 18.990,00 TL

CREALITY FALCON A1 10 Watt Lazer Gravür Cihazı: 24.990,00 TL

Trambolin: 5.250,00 TL

Yumruk Topu: 3.950,00 TL

BİM'DE 3D YAZICI VE LAZER GRAVÜR CİHAZI KAÇ TL?

Bu haftaki katalogda öne çıkan ürün gruplarından biri 3D üretim teknolojileri oldu. CREALITY ENDER-3 V4 COMBO 3D Yazıcı 18.990 TL, CREALITY OTTER LITE 3D Tarayıcı ise 34.990 TL fiyatla listelendi.

Katalogda ayrıca CREALITY FALCON A1 10 Watt Lazer Gravür Cihazı 24.990 TL'den yer alıyor. Böylece 3D tarama, yazdırma ve lazer gravür işlemlerine yönelik üç farklı cihaz aynı haftanın ürün listesine girmiş oldu.

BİM'DE KOŞU BANDI VE ELİPTİK BİSİKLET FİYATLARI NE KADAR?

Evde spor yapmak isteyen tüketicilere yönelik ürünler arasında ECHO FİT Koşu Bandı 17.950 TL, STAR SC300 Eliptik Bisiklet ise 7.950 TL fiyatla bulunuyor. İki ürün arasındaki fiyat farkı 10.000 TL olarak hesaplanıyor.

Spor kategorisindeki diğer ürünlerden trambolin 5.250 TL, yumruk topu ise 3.950 TL olarak açıklandı. Katalogda yer alan spor ekipmanlarının fiyatları 3.950 TL ile 17.950 TL arasında değişiyor.

BİM 16 EKİM KATALOĞUNDA HANGİ EV ÜRÜNLERİ BULUNUYOR?

BİM'in yeni aktüel kataloğunda ev dekorasyonu, mobilya ve beyaz eşya kategorilerinde de ürünler yer alıyor. Özellikle ankastre set, mini buzdolabı ve elektrikli ısıtıcı, fiyatı açıklanan büyük ev ürünleri arasında bulunuyor.

Ev ve mutfak kategorisindeki ürünlerin fiyat listesi şöyle:

2 Kapaklı 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 2.190,00 TL

Gold Metal Çerçeveli Ayna: 1.690,00 TL

Dekoratif Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı: 14.900,00 TL

15 Program Beyaz Cam Ankastre Set: 16.900,00 TL

Çift Kapılı Mini Buzdolabı: 8.900,00 TL

BİM ANKASTRE SET VE MİNİ BUZDOLABI FİYATLARI NE KADAR?

16 Ekim kataloğunda 15 programlı beyaz cam ankastre set 16.900 TL, çift kapılı mini buzdolabı ise 8.900 TL fiyatla yer alıyor. İki ürünün katalog fiyatları arasında 8.000 TL fark bulunuyor.

Ev dekorasyonu kategorisinde gold metal çerçeveli ayna 1.690 TL, iki kapaklı dört bölmeli çok amaçlı dolap ise 2.190 TL'den listeleniyor. Dekoratif şömine görünümlü elektrikli ısıtıcının fiyatı da 14.900 TL olarak açıklandı.

BİM 16 EKİM İNDİRİM KATALOĞU NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

BİM'in yeni aktüel kataloğu 16 Ekim 2026 Cuma günü başlayacak ve 22 Ekim 2026 Perşembe günü sona erecek. Böylece katalog için toplam yedi günlük bir geçerlilik dönemi bulunuyor.

Ülke genelinde aynı tarihler için duyurulan katalog, Antalya merkez ve Alanya'daki BİM şubelerini de kapsıyor. Ancak katalogda bir ürünün yer alması, söz konusu ürünün her mağazada aynı miktarda bulunduğu anlamına gelmiyor.

ALANYA'DAKİ BİM ŞUBELERİNDE HANGİ ÜRÜNLER SATILACAK?

Alanya'da yaşayan tüketiciler, 16-22 Ekim tarihli ulusal katalogda açıklanan ürünleri ilçedeki BİM mağazalarında takip edebilecek. Katalogda teknoloji, spor, ev dekorasyonu ve beyaz eşya kategorilerinden toplam 12 ürünün fiyatı açıklanmış durumda.

Listelenen ürünler arasında en yüksek fiyat 34.990 TL ile CREALITY OTTER LITE 3D Tarayıcıya, en düşük fiyat ise 1.690 TL ile gold metal çerçeveli aynaya ait. Bu rakamlar yalnızca belirtilen katalog ürünleri arasındaki fiyat karşılaştırmasını gösteriyor; önceki satış fiyatlarına göre bir indirim oranı ifade etmiyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜN FİYATLARI DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Haberde yer alan tüm ürün fiyatları BİM'in 16-22 Ekim 2026 dönemi için kendi yayımladığı aktüel ürün duyurusundan alınmıştır. Ürünlerin satışı mağaza stoklarıyla sınırlıdır. Fiyatlar ve ürünlerin bulunabilirliği değişebileceğinden tüketicilerin alışveriş öncesinde güncel bilgileri BİM'in resmî kanallarından veya ilgili mağazadan kontrol etmesi önerilir.