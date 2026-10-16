Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), banka hesaplarının suç faaliyetlerinde kullanılmasını önlemek amacıyla yeni bir rehber hazırladı.

“Kiralık Hesaplarla Mücadele Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi” kapsamında, hesaplarını üçüncü kişilere kullandıran vatandaşların karşılaşabileceği riskler ve finansal kuruluşların uygulayabileceği tedbirler ayrıntılı şekilde ele alındı.

“HESABINA PARA GELSİN, BANA GÖNDER” TUZAĞINA DİKKAT!

MASAK'ın dikkat çektiği en önemli konulardan biri, arkadaş veya akrabalardan gelen para transferi talepleri oldu.

Özellikle “Benim hesabımda sorun var, para senin hesabına gelsin” ya da “Kartını kısa süreliğine kullanabilir miyim?” gibi istekler, hesap sahiplerini ciddi risklerle karşı karşıya bırakabiliyor.

Banka hesabının başka kişiler tarafından yönetilmesi, suçtan elde edilen paraların aktarılmasına aracılık edilmesi sonucunu doğurabiliyor.

Üstelik hesapların yalnızca para karşılığında kiralanması değil, herhangi bir ücret alınmadan başkalarının kullanımına bırakılması da risk oluşturuyor.

SADECE IBAN DEĞİL, BANKA ŞİFRESİ DE RİSK ALTINDA

Kiralık hesap uygulamaları yalnızca IBAN üzerinden yapılan para transferleriyle sınırlı değil.

Mobil bankacılık şifrelerinin, banka kartlarının, kart şifrelerinin ve SMS yoluyla gelen tek kullanımlık doğrulama kodlarının başkalarıyla paylaşılması da hesap güvenliğini tehlikeye atıyor.

MASAK'ın rehberinde ödeme kuruluşları, elektronik para hesapları, ticari hesaplar, POS cihazları, sanal POS sistemleri ve kripto varlık hesapları da risk kapsamında değerlendiriliyor.

MOBİL BANKACILIĞINIZ BİR ANDA KAPATILABİLİR

Bir banka hesabının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığına ilişkin güçlü şüphelerin oluşması halinde finansal kuruluşlar çeşitli güvenlik tedbirleri uygulayabilecek.

Bu kapsamda mobil ve internet bankacılığı erişimi sınırlandırılabilecek veya kapatılabilecek.

Ayrıca banka kartı işlemlerinin durdurulması, para transferi limitlerinin düşürülmesi ve müşteriye yeni finansal ürün verilmemesi gibi önlemler de gündeme gelebilecek.

Ancak bu tedbirler her şüpheli işlemde otomatik olarak uygulanmayacak. Kararlar, işlemlerin niteliğine ve yapılan risk değerlendirmesine göre alınacak.

BANKALAR PARA HAREKETLERİNİ MERCEK ALTINA ALACAK

MASAK, finansal kuruluşların olağan dışı hesap hareketlerini daha dikkatli değerlendirmesini istiyor.

Bankalar, müşterilerin gelir düzeyi, mesleği, ekonomik faaliyetleri ve hesaplarındaki para trafiği arasındaki uyumu inceleyebilecek.

Özellikle kısa süre içerisinde çok sayıda kişiden para gelmesi, paraların hızla başka hesaplara aktarılması ve müşterinin ekonomik durumuyla uyuşmayan işlemler şüpheli hareketler arasında değerlendirilebilecek.

Gerekli görüldüğünde banka müşterisiyle doğrudan iletişime geçilerek işlemlerin amacı ve hesabı gerçekte kimin kullandığı sorulabilecek.

BANKAYLA İLİŞKİNİZ TAMAMEN KESİLEBİLİR

Şüpheli para hareketlerinin devam etmesi veya hesabın başka kişiler tarafından yönetildiğinin belirlenmesi durumunda daha kapsamlı tedbirler uygulanabilecek.

Finansal kuruluşlar, gerekli şartların oluşması halinde belirli işlemleri gerçekleştirmemeyi veya müşteriyle iş ilişkisini sona erdirmeyi değerlendirebilecek.

Suç gelirlerinin bilerek ve isteyerek aktarılmasına aracılık edilmesi halinde ise adli süreçler gündeme gelebilecek.

HER ŞÜPHELİ İŞLEM SUÇ ANLAMINA GELMİYOR

MASAK'ın rehberinde önemli bir ayrıntıya da dikkat çekildi.

Bir hesapta şüpheli işlem belirtilerinin bulunması, hesap sahibinin otomatik olarak suçlu olduğu anlamına gelmiyor.

Cezai sorumluluğun belirlenmesinde kişinin işlemlerden haberdar olup olmadığı, eylemin niteliği ve suçla bağlantısının bulunup bulunmadığı birlikte değerlendiriliyor.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Uzmanların temel güvenlik önerileri arasında banka hesaplarının, kartların ve dijital bankacılık bilgilerinin başkalarının kullanımına bırakılmaması yer alıyor.

Özellikle tanımadığınız kişilerden gelen para transferi tekliflerine ve komisyon karşılığında hesap kullandırma taleplerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.