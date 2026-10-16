Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Açıklanan veriler, gayrimenkul sektöründe satışların geçen yılın aynı dönemine göre gerilediğini ortaya koydu.

Türkiye genelinde eylül ayında toplam 142 bin 390 konut satıldı. Bu rakam, 2025 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 9,3'lük düşüşe işaret etti.

İkinci El Konut Satışlarında Büyük Gerileme!

Konut piyasasındaki düşüşün en belirgin olduğu alan ikinci el satışlar oldu.

Eylül ayında ikinci el konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 azalarak 90 bin 871'e geriledi.

Buna karşılık ilk el konut satışları yüzde 3,9 artışla 51 bin 519'a yükseldi.

Toplam satışların yüzde 63,8'ini ikinci el konutlar oluştururken, ilk el konutların payı yüzde 36,2 olarak kaydedildi.

Krediyle Ev Alanların Sayısı Arttı

Genel konut satışlarındaki düşüşe rağmen ipotekli satışlarda artış yaşandı.

Eylül ayında ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 yükselerek 23 bin 397'ye ulaştı.

Diğer konut satışları ise yüzde 11,6 azalarak 118 bin 993 oldu.

Böylece toplam konut satışlarının yüzde 16,4'ü ipotekli, yüzde 83,6'sı ise diğer satış türlerinden oluştu.

Yabancıların Konut Talebinde Artış!

Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışlarında da yükseliş kaydedildi.

Yabancı ülke vatandaşlarına satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 2 bin 167'ye ulaştı.

Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

En fazla konut satın alan yabancı ülke vatandaşları ise şöyle sıralandı:

Rusya: 388 konut

Irak: 166 konut

Almanya: 162 konut

9 Ayda 1 Milyondan Fazla Konut Satıldı

TÜİK verilerine göre 2026 yılının ocak-eylül döneminde Türkiye genelinde toplam 1 milyon 92 bin 919 konut satışı gerçekleştirildi.

Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2'lik azalış anlamına geliyor.

Yılın ilk dokuz ayında ilk el konut satışları yüzde 0,6 düşüşle 359 bin 913, ikinci el konut satışları ise yüzde 10 gerilemeyle 733 bin 6 oldu.

İpotekli Satışlarda Yüzde 24,7'lik Yükseliş

Yılın ilk dokuz aylık döneminde ipotekli konut satışları yüzde 24,7 artarak 212 bin 210'a ulaştı.

Buna karşılık diğer konut satışları yüzde 12,5 azalarak 880 bin 709'a geriledi.

Aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 4,3 düşüşle 15 bin 308 olarak kayıtlara geçti.

Konut Piyasasında Gözler Yılın Son Aylarında

Açıklanan veriler, Türkiye genelinde konut satışlarının yıllık bazda gerilediğini, özellikle ikinci el piyasasında düşüşün daha belirgin olduğunu gösterdi.

Buna karşın ipotekli satışlarda yaşanan artış, konut finansmanı yoluyla gerçekleştirilen alımların yükseldiğine işaret etti.

Gayrimenkul sektöründe gözler şimdi yılın son çeyreğinde açıklanacak konut satış verilerine çevrildi.