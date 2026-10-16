Alanya'da eğlence hayatının yoğun olduğu Barlar Sokağı'nda bir işletmenin çatısı çöktü. 16 Ekim 2026 Cuma günü sabah saatlerinde gündeme gelen olayda, Dejavu Bar Restoran'ın çatı bölümünün henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktüğü bildirildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

ÇATI ÇÖKMESİ ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alanya'nın Çarşı Mahallesi'ndeki Barlar Sokağı'nda meydana gelen olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, çökmenin yaşandığı işletmenin çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

İlk bilgilere göre çökme sırasında herhangi bir kişinin yaralanmaması olası bir faciayı önledi. Çatının ne kadar büyük bir bölümünün çöktüğü ve işletmede oluşan maddi hasarın boyutu hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

ALANYA'NIN TURİSTİK EĞLENCE MERKEZİNDE YAŞANDI

Olayın meydana geldiği Barlar Sokağı, Alanya'nın yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen eğlence bölgeleri arasında bulunuyor.

ÇATININ NEDEN ÇÖKTÜĞÜ HENÜZ BİLİNMİYOR

Çatının çökmesine yol açan teknik neden hakkında kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Olayın yapısal bir sorundan, çatı üzerindeki yüklerden veya başka bir etkenden kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz belirlenmedi.