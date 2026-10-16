Altın fiyatları, küresel piyasalardaki ekonomik belirsizlikler ve tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın, güne pozitif başlayarak 6 bin 646 liradan işlem görmeye başladı.

Önceki işlem gününü yüzde 1,72 değer kazancıyla 6 bin 632 liradan tamamlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 yükseliş kaydetti.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu?

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik diğer altın türlerinin fiyatlarına da yansıdı. Günün ilk saatlerinde çeyrek altın 10 bin 880 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 320 liradan satışa sunuldu.

Uluslararası piyasalarda ise altının ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 4 bin 173 dolara ulaştı.

Yatırımcılar Güvenli Liman Altına Yöneliyor

Küresel ekonomide büyümeye yönelik endişelerin artması, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Özellikle tahvil faizlerindeki düşüş, değerli metalin yükselişini destekleyen önemli faktörler arasında gösteriliyor.

Analistler, ekonomik belirsizliklerin devam etmesi halinde altına yönelik talebin güçlü kalabileceğine dikkat çekiyor.

Gözler Kritik Ekonomik Verilerde!

Altın fiyatlarının seyrini etkileyebilecek önemli ekonomik gelişmeler de yatırımcıların radarında bulunuyor.

Türkiye'de konut fiyat endeksi, piyasa katılımcıları anketi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye değerlendirmesi yakından takip edilecek.

Küresel piyasalarda ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamaları, Avro Bölgesi'nin enflasyon ve dış ticaret verileri ile ABD'nin sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranları öne çıkıyor.

Altın yatırımcıları, açıklanacak ekonomik verilerin ardından fiyatlarda yaşanabilecek yeni hareketlere odaklanmış durumda.