Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların ilaç ve tedaviye erişimini kolaylaştırmak amacıyla geri ödeme listesini genişletti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 131 ilacın daha geri ödeme kapsamına dahil edildiğini bildirdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle kronik hastalıklarla mücadele eden vatandaşları ilgilendiren önemli bir adım atılmış oldu.

KANSER VE DİYABET HASTALARINI İLGİLENDİREN GELİŞME

Bakan Işıkhan'ın paylaştığı bilgilere göre, SGK'nın geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan ürünler bulunuyor.

Yeni listeye alınan ilaçların dağılımında şu gruplar dikkat çekti:

22 diyabet ilacı

14 pulmoner hipertansiyon ilacı

6 kanser ilacı

4 kan ürünü

2 alerji aşısı

Bu ilaçların geri ödeme kapsamına alınmasıyla birlikte, ilgili tedavileri gören hastaların SGK desteğinden yararlanabileceği ilaç seçenekleri genişlemiş oldu.

131 İLACIN 119'U YERLİ ÜRETİM

Açıklamanın dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise geri ödeme listesine alınan ilaçların büyük bölümünün Türkiye'de üretilmesi oldu.

Bakan Işıkhan, yeni eklenen 131 ilacın 119'unun yerli üretim olduğunu belirtti. Böylece geri ödeme kapsamına dahil edilen yeni ilaçların yaklaşık yüzde 91'ini yerli üretim ürünler oluşturdu.

2026 YILINDA SAYI 380'E ULAŞTI

SGK'nın ilaç geri ödeme listesi yıl boyunca genişlemeye devam ediyor.

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, 2026 yılının başından bu yana geri ödeme kapsamına alınan ilaç sayısı 380'e yükseldi. Bu ilaçların 34'ünü kanser tedavisinde kullanılan ürünler oluşturuyor.

Son düzenlemeyle birlikte 131 ilaç daha geri ödeme sistemine dahil edilmiş oldu.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, vatandaşların ihtiyaç duydukları ilaçlara ve tedavilere erişebilmesi için çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü vurguladı.

Geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olmasını temenni eden Işıkhan, vatandaşlara sağlıklı bir ömür diledi.

VATANDAŞLAR İLAÇLARI NASIL TEMİN EDECEK?

Yeni düzenleme kapsamında geri ödeme listesine dahil edilen ilaçlar, SGK'nın belirlediği koşullar çerçevesinde karşılanabilecek.

Ancak her ilacın geri ödeme şartları farklılık gösterebiliyor. Hastaların ilaçlarını hangi koşullarda temin edebileceği, ilgili ilacın kullanım raporu, reçete ve geri ödeme kriterlerine göre belirlenecek.

Vatandaşların kullanmakta oldukları ilaçların geri ödeme kapsamında olup olmadığını SGK'nın güncel ilaç listelerinden kontrol etmeleri gerekiyor.