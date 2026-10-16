Alanya'da günlerdir kayıp olarak aranan iki çocuk annesi Tuğba Can ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Pazar günü Payallar Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Can'ın, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunduğu öğrenildi.

JANDARMA EKİPLERİ KAYIP KADINA ULAŞTI

Edinilen bilgilere göre, ailesinin günlerdir haber alamadığı Tuğba Can'a jandarma ekipleri ulaştı. Kadının kendi isteğiyle evinden ayrıldığı belirtilirken, olayın kayıp başvurusu kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.

REŞİT OLDUĞU İÇİN YERİ AİLESİNE BİLDİRİLMEDİ

Tuğba Can'ın bulunmasının ardından ailesiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Reşit olduğu belirtilen kadının nerede bulunduğuna ilişkin bilgiler, özel hayatının gizliliği ve kişisel verilerinin korunması kapsamında ailesiyle paylaşılmadı.

Yetkililerin, yetişkin bir bireyin kendi iradesiyle bulunduğu yerde kalma hakkını gözeterek hareket ettiği belirtildi.

İKİ ÇOCUK ANNESİ GÜNLERDİR ARANIYORDU

Payallar Mahallesi'nde yaşayan Tuğba Can, pazar günü evinden ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

12 ve 9 yaşlarında iki kız çocuğu bulunan Can'ın ailesi, günlerdir süren belirsizlik nedeniyle endişelenerek vatandaşlardan yardım istemişti.

Jandarma ekiplerinin kadına ulaşmasıyla kayıp başvurusunda önemli bir gelişme yaşanırken, Can'ın nerede bulunduğuna ilişkin herhangi bir adres bilgisi paylaşılmadı.