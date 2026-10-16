İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ndeki ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu belediye personeli İbrahim Doğancıoğlu'nun etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade üzerine Küçükçekmece'deki bir daireye düzenlenen operasyonda iki çelik kasa içerisinde yüksek miktarda döviz ele geçirildi. Operasyon sırasında adrese gelen iki kişi de gözaltına alındı.

ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ GİZLİ ADRESİ ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli İbrahim Doğancıoğlu'nun savcılığa verdiği ifade, yeni bir operasyonun başlangıcı oldu. Doğancıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın talimatıyla Küçükçekmece'deki bir sitede, arkadaşının adına boş bir daire kiraladığını öne sürdü.

Doğancıoğlu'nun anlatımına göre söz konusu daireye, rüşvet yoluyla elde edildiği iddia edilen paraların saklanması amacıyla iki özel çelik kasa yerleştirildi. İfadede belirtilen adresin tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleri 15 Ekim 2026'da daireye operasyon düzenledi.

POLİS KASALARI AÇMAYA HAZIRLANIRKEN GELDİLER

Küçükçekmece'deki adreste yapılan aramada iki siyah çelik kasa bulundu. Polis ekipleri kasaların açılması için çilingir beklediği sırada, tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın annesi Ayşe Ulutaş ile kuzeni Mustafa Zahit Seval'in ellerinde iki boş valiz ve dairenin anahtarıyla adrese geldiği belirtildi.

Dairede polis ekipleriyle karşılaşan iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk beyanlarında, söz konusu adrese Yusuf Ulutaş'ın avukatı tarafından yönlendirildiklerini söyledikleri ileri sürüldü. Bu beyanın doğruluğu ve avukatın olayla bağlantısı hakkında kesinleşmiş bir adli tespit bulunmuyor.

İKİ ÇELİK KASADAN YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ÇIKTI

Gözaltına alınan kişilerin üzerlerinde yapılan aramada kasalara ait anahtarların bulunduğu, kasa şifrelerinin de polis ekiplerine verilmesinin ardından iki kasanın açıldığı aktarıldı. Kasalarda yüksek miktarda avro ve ABD doları ele geçirildi. Ancak bu operasyonda bulunan dövizin toplam tutarına ilişkin doğrulanmış bir rakam henüz açıklanmadı.

Ele geçirilen paraların kaynağı, belediyedeki ihale süreçleriyle bağlantısı ve kimler tarafından daireye yerleştirildiği soruşturmanın önemli başlıkları arasında bulunuyor. Paraların rüşvet geliri olduğu yönündeki iddiaların adli inceleme sonucunda açıklığa kavuşturulması bekleniyor.

7 EKİM'DEKİ ARAMADA DA YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNMUŞTU

Soruşturmada daha önce gerçekleştirilen aramalarda da önemli miktarda nakit para ve değerli eşya ele geçirilmişti. 7 Ekim 2026 tarihinde Yusuf Ulutaş'ın evinde yapılan aramada 450 bin 854 ABD doları, 31 bin 815 avro ve 2 milyon 580 bin TL bulunduğu basına yansıdı. Aramada ayrıca altın, ziynet eşyaları ve iki Rolex marka saate el konulduğu bildirildi.

Ulutaş ise soruşturma kapsamında verdiği savunmada hakkındaki suçlamaları reddetti. Hesaplarındaki paraların 24 yıllık avukatlık mesleğinden elde ettiği birikimlerden kaynaklandığını, hukuki danışmanlık faaliyetlerinden gelir sağladığını ve eşinin ailesine ait bazı birikimleri yönettiğini ileri sürdü.

Ulutaş ayrıca kayınbabasının kentsel dönüşüm kapsamında konut satın almak amacıyla kendisine 400 bin dolar vermeyi planladığını savundu. Bu açıklamalar ile soruşturma kapsamında elde edilen mali kayıtların karşılaştırılması, paraların kaynağının belirlenmesi açısından önem taşıyor.

10 EKİM'DE 9 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın önceki aşamasında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından 10 Ekim 2026'da nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 10 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Anadolu Ajansının 10 Ekim 2026 tarihli haberine göre tutuklananlar arasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli İbrahim Doğancıoğlu ile çeşitli firmaların sahipleri ve çalışanları yer aldı. Soruşturmada belediye görevlileri ile yüklenici firmalar arasındaki ilişkiler incelenmeye alındı.

Adli kontrol kararı verilen 10 şüpheliden 4'ü hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulanırken, diğer şüpheliler için imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı gibi tedbirlere hükmedildi.

SORUŞTURMADA MALİ KAYITLAR VE İHALE İŞLEMLERİ İNCELENİYOR

Soruşturmanın temelini Esenyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve yüklenici firmalardan rüşvet alındığı iddiaları oluşturuyor. Savcılık tarafından banka hareketleri, şüpheli ifadeleri, mali kayıtlar ve belediyedeki ihale işlemleri arasındaki olası bağlantılar araştırılıyor.

15 Ekim'de Küçükçekmece'de gerçekleştirilen operasyon, soruşturmanın yalnızca belediyedeki ihale süreçleriyle sınırlı kalmadığını, suçtan elde edildiği iddia edilen paraların saklanması ve taşınmasına ilişkin şüphelerin de incelendiğini ortaya koydu.

İki çelik kasadan çıkan dövizin kesin miktarı, paraların sahipliği ve gözaltına alınan Ayşe Ulutaş ile Mustafa Zahit Seval hakkındaki adli işlemlerin sonucu henüz netleşmedi. Soruşturma devam ederken şüpheliler hakkındaki suçlamalara ilişkin kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.