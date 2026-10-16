Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in 43 yaşında hayatını kaybetmesi, ailesini, yakınlarını ve siyasi çevreleri yasa boğdu. Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan Gültekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ERDOĞAN'DAN CENAZE BAŞINDA DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gültekin'in cenaze töreninde yaptığı konuşmada hayatın geçiciliğine ve ölümün kaçınılmazlığına dikkat çekti.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Hep birlikte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ama bileceğiz ki hepimizin sonu da bu... Bu yol hepimiz için mukadder. Bu mukadder olan yolculuğa hepimiz her an hazır olalım.”

Erdoğan'ın birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmasında ölümün herkes için kaçınılmaz olduğunu hatırlatması dikkat çekti.

BELEDİYE ÖNÜNDE DUYGUSAL TÖREN

Dündar Ziya Gültekin için Üsküdar Belediyesi önünde de tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşı, zabıta ekipleri tarafından belediye binasının önüne getirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Gültekin'in ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar bir araya geldi. Yapılan konuşmaların ardından helallik alındı ve dualar edildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de uzun yıllardır tanıdığı Gültekin'in Üsküdar'a hizmet etmek için büyük gayret gösterdiğini belirterek kendisini rahmetle andı.

ANKARA YOLUNDA GEÇİRDİĞİ KAZA HAYATINA MAL OLDU

Gültekin'in yaşamını yitirdiği kaza, 15 Ekim'de Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişindeki Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde meydana geldi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya gittiği belirtilen Gültekin'in bulunduğu otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan Gültekin hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleler sonuç vermedi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Gültekin'in vücudunda kazaya bağlı belirgin bir darbe görülmediğini, olayın şokuyla kalp krizi geçirmiş olabileceğinin değerlendirildiğini açıkladı. Kesin ölüm nedenine ilişkin değerlendirmenin ise yapılacak incelemelerle netleşeceği belirtildi.

43 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Henüz 43 yaşında yaşamını yitiren Dündar Ziya Gültekin'in ölümü, Üsküdar'da üzüntüye neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Gültekin'in vefatının ardından yayımladığı taziye mesajında ailesine, yakınlarına ve Üsküdarlılara başsağlığı dilemişti.

Gültekin, geride ailesini, sevenlerini ve görev yaptığı belediyedeki mesai arkadaşlarını bıraktı.