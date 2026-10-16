Alanya'nın spor turizmindeki konumunu güçlendirmek, spor altyapısını geliştirmek ve üniversite öğrencilerinin barınma imkânlarını artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da temaslarda bulunan Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, kentin mevcut ihtiyaçları ve geleceğe yönelik projeleri hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

SPOR TURİZMİNDE 12 AY HEDEFİ

Ankara programı kapsamında eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret eden Kıldırgıcı, Alanya'nın spor potansiyeli, devam eden yatırımları ve planlanan projeleri hakkında bilgi verdi.

Görüşmelerde, Alanya'nın dört mevsim spor yapmaya elverişli iklimi ve mevcut tesis altyapısı değerlendirilirken, spor turizminin geliştirilmesi ve kentin uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesinin artırılması üzerinde duruldu. Alanya'da spor turizminin yılın 12 ayına yayılması hedefleniyor.

OLİMPİK YÜZME HAVUZU PROJESİNDE SON DURUM

Alanya'nın spor altyapısına katkı sağlayacak yatırımlar da Ankara'daki görüşmelerin gündeminde yer aldı. Kıldırgıcı, kentte devam eden ve planlanan spor tesisleri hakkında bilgi verirken, Alanya için büyük önem taşıyan olimpik yüzme havuzu projesinin tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Alanya'nın yüzme branşındaki altyapısının güçlendirilmesi ve sporcuların daha modern tesislerde antrenman yapabilmesi amaçlanıyor.

CİKCİLLİ KYK YURDU İÇİN 1 ŞUBAT HEDEFİ

Görüşmelerde üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçları ve yurt yatırımları da ele alındı. Alanya'daki mevcut öğrenci yurtlarının durumu değerlendirilirken, Cikcilli Mahallesi'nde yapımı devam eden KYK yurduyla ilgili son gelişmeler paylaşıldı.

Kıldırgıcı, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi halinde yurdun 1 Şubat itibarıyla öğrenci kabulüne başlamasının hedeflendiğini ifade etti. Yurdun hizmete girmesiyle birlikte Alanya'da yükseköğrenim gören öğrencilerin barınma imkânlarının artırılması bekleniyor.

“KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Ankara temaslarının verimli geçtiğini belirten Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya'nın geleceğine yönelik yatırımlar için ilgili bakanlıklarla koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kıldırgıcı, kentte spor altyapısını güçlendirmek, gençlere daha modern imkânlar sunmak ve spor turizmini geliştirmek amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.