Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla reklam denetimlerini sıkılaştırdı. Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, özellikle yüksek indirim vaatleriyle tüketicileri yanıltan kampanyalar ve sosyal medyada reklam olduğu belirtilmeden yapılan tanıtımlar dikkat çekti.

9 AYDA 249 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, yılın ilk 9 ayında 33 binden fazla başvuru değerlendirildi. Bakanlık tarafından doğrudan başlatılan incelemelerle birlikte, mevzuata aykırı reklam ve ticari uygulamalara yönelik toplam idari para cezası 249 milyon lirayı geçti.

Reklam Kurulunun 8 Ekim'de düzenlenen 374'üncü toplantısında ise 161 dosya karara bağlandı. Mevzuatı ihlal ettiği belirlenen 136 dosya hakkında reklamların durdurulmasına karar verilirken, toplam 17 milyon 176 bin 744 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

YÜZDE 75 İNDİRİM DEDİLER, GERÇEK FARKLI ÇIKTI

Denetimlerde en dikkat çekici başlıklardan biri, tüketicileri alışverişe yönlendirmek amacıyla kullanılan yüksek oranlı indirim reklamları oldu.

Bazı işletmelerin yüzde 75'e varan indirim vaatleriyle kampanya düzenlediği ancak bu oranların gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Ayrıca indirimli satış reklamlarında, önceki fiyatın belirlenmesine ilişkin kurallara uyulmadığı ve sadakat kartı uygulamalarında tüketicilerin yeterince bilgilendirilmediği tespit edildi.

Mevzuata aykırı bulunan kampanyalar hakkında idari yaptırımlar uygulandı.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİN GİZLİ REKLAMLARI DA YAKALANDI

Reklam Kurulu, sosyal medya üzerinden yapılan ürün ve hizmet tanıtımlarını da incelemeye aldı.

Denetlenen 32 sosyal medya hesabında, ticari işbirliği kapsamında yapılan paylaşımlarda reklam veya işbirliği ibarelerinin kullanılmadığı tespit edildi.

Tüketicilerin reklam içeriklerini açıkça ayırt edebilmesini amaçlayan kurallara aykırı paylaşımlar hakkında durdurma kararı verildi.

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE 9 FİRMAYA YAPTIRIM

Denetimlerin bir diğer adresi ise mücevherat ve kuyumculuk sektörü oldu.

Yüksek oranlı indirim vaatleriyle yayımlanan reklamları inceleyen Reklam Kurulu, indirimli satış kurallarını ihlal ettiği belirlenen 9 firma hakkında reklam durdurma kararı aldı.

YAPAY ZEKÂ REKLAMLARINA DA YENİ KURALLAR

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yapılan ve 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren düzenlemelerle reklamcılık alanında yeni yükümlülükler getirildi.

Yeni kurallar; yapay zekâ kullanılarak hazırlanan reklamları, kişiye özel hedefli reklamcılığı, sosyal medya fenomenlerinin tanıtımlarını ve indirim kampanyalarını kapsıyor.

Düzenlemelerle tüketicilerin yanıltıcı ticari uygulamalardan korunması ve reklamların daha şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor.

BAKANLIKTAN İŞLETMELERE UYARI

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlık, güvenlik ve ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Yanıltıcı reklamlar, gerçeğe aykırı indirim kampanyaları ve haksız ticari uygulamalara karşı idari yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.