Olay, 11 Ekim'de Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde konaklayan Polonya uyruklu Barbara Böhme (54), alkollü olduğu iddia edilen ve odasına çıkmak istemeyen eşi Pierks Tederetroehre Böhme'yi (60) iterek odaya götürmeye çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden adam, merdivenlerden yuvarlanarak başını duvara çarptı.

5 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine otele jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Böhme, tedavi altına alındı. Polonyalı turist, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

EŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Barbara Böhme, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Böhme, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.