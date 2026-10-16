Borsa İstanbul'da düşüş eğilimi yeni işlem gününde de devam etti. Önceki günü kayıpla tamamlayan BIST 100 endeksi, güne sert satışlarla başlayarak 12 bin puan seviyesinin altına indi.

Dün yüzde 0,40 değer kaybıyla 12.070,17 puandan kapanan endeks, bugün açılışta 174,09 puan gerileyerek 11.896,08 puana düştü. Böylece BIST 100'de günlük açılış kaybı yüzde 1,44 olarak kaydedildi.

Bankacılık ve Holding Hisselerinde Kayıplar Büyüdü!

Borsadaki satış baskısı özellikle bankacılık ve holding sektörlerinde etkisini gösterdi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi ise yüzde 1,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında yatırımcısına kazandıran tek alan yüzde 0,36 yükselişle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Günün açılışında en sert düşüş ise yüzde 6,52 ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe yaşandı.

Gözler S&P'nin Türkiye Kararında!

Piyasaların yakından takip ettiği en önemli gelişmelerden biri, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'ye ilişkin açıklayacağı değerlendirme olacak.

S&P'nin kararını piyasaların kapanmasının ardından duyurması bekleniyor.

Piyasa beklentileri, kuruluşun Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü ise "durağan" seviyesinde koruyacağı yönünde şekilleniyor.

Açıklanacak karar ve değerlendirmelerin, önümüzdeki işlem günlerinde piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.

Yatırımcıların Gözü Kritik Ekonomik Verilerde

Borsa İstanbul'daki hareketliliğin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından gelecek ekonomik veriler de yakından izleniyor.

Türkiye'de konut fiyat endeksi ve piyasa katılımcıları anketi öne çıkarken, küresel piyasalarda İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamaları takip edilecek.

Avro Bölgesi'nde enflasyon ve dış ticaret dengesi, ABD'de ise sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

BIST 100'de Kritik Seviyeler Açıklandı!

Analistler, BIST 100 endeksindeki düşüşün ardından teknik açıdan önemli destek ve direnç seviyelerine dikkat çekti.

Endekste 11.800 ve 11.700 puan seviyeleri destek, 12.000 ve 12.100 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.

Özellikle 12 bin puan seviyesinin yeniden aşılıp aşılamayacağı, kısa vadeli piyasa hareketleri açısından yakından takip ediliyor.

Borsada Gözler Günün Kapanışında!

Güne sert düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da yatırımcılar, satış baskısının devam edip etmeyeceğini izliyor.

Bankacılık ve holding hisselerindeki kayıplar endeks üzerinde baskı oluştururken, S&P'nin Türkiye değerlendirmesi öncesinde piyasalardaki hareketlilik dikkat çekiyor.

BIST 100 endeksinin 12 bin puanın altında açılmasıyla birlikte gözler, gün içindeki fiyat hareketlerine ve kritik destek seviyelerine çevrildi.