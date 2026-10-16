Bedelli askerlik sisteminde değişiklik yapılacağı yönündeki iddialar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle 28 günlük temel askerlik eğitiminin tamamen kaldırılacağına ilişkin paylaşımlar, askerlik görevini bedelli olarak yerine getirmeyi planlayan vatandaşların gündemine oturdu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden açıklama geldi.

28 GÜNLÜK EĞİTİM KALDIRILACAK MI?

DMM, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan, bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitimin kaldırılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmetine ilişkin mevcut yasal düzenlemelerin ve uygulama esaslarının değişmediği vurgulandı.

Böylece bedelli askerlikte temel eğitimin kaldırılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığı açıklandı.

YENİ BİR KARAR ALINMADI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya ilişkin yetkili makamlar tarafından alınmış veya kesinleşmiş herhangi bir yeni kararın bulunmadığını belirtti.

DMM'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulama esasları aynen devam etmektedir. Konuya ilişkin yetkili makamlarca alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmamaktadır.”

BEDELLİ ASKERLİKTE MEVCUT SİSTEM DEVAM EDİYOR

Yapılan resmî açıklamayla birlikte bedelli askerlikte temel eğitim uygulamasının mevcut düzenlemeler doğrultusunda devam ettiği netlik kazandı.

Bu kapsamda bedelli askerlikten yararlanacak yükümlüler için yürürlükteki eğitim şartlarında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARA DİKKAT!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, vatandaşları sosyal medyada yayılan doğrulanmamış bilgilere karşı da uyardı.

Açıklamanın sonunda, “Kamuoyunun asılsız paylaşımlara itibar etmemesi ve sadece ilgili resmi kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

Bedelli askerlikle ilgili yeni düzenlemelerin ve uygulama değişikliklerinin yalnızca yetkili kurumların resmî açıklamaları üzerinden takip edilmesi gerektiği hatırlatıldı.