Alanya’da eğitime yaptığı katkılarla tanınan Bileydi ailesi, Aynur Bileydi’nin vefatıyla büyük üzüntü yaşadı. İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hayırseveri Mithat Bileydi ile Mehmet ve Murat Bileydi’nin anneleri, merhum İrfan Bileydi’nin eşi Aynur Bileydi hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Alanya eğitim camiasından aileye taziye mesajları iletildi.

AYNUR BİLEYDİ'NİN CENAZESİ 18 EKİM'DE

Merhume Aynur Bileydi’nin cenazesi, 18 Ekim 2026 Pazar günü Antalya Uncalı Camisi’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Bileydi’nin naaşı, cenaze töreninin ardından Uncalı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN TAZİYE MESAJI

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Aynur Bileydi’nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, merhumeye Allah’tan rahmet dileyerek başta Bileydi ailesi olmak üzere yakınlarına ve milli eğitim camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

BİLEYDİ AİLESİNİN ALANYA EĞİTİMİNE KATKISI

Bileydi ailesinin Alanya’ya kazandırdığı İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilçenin mesleki ve teknik eğitim altyapısında önemli bir yere sahip. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulun 12 Ağustos 2025 tarihli resmi açıklamasına göre eğitim kurumu, hayırsever Mithat Bileydi ve ailesi tarafından merhum İrfan Bileydi adına yaptırıldı.

Alanya’nın Oba Mahallesi Heseoğlu Sokak'ta bulunan okul, 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başladı. Okulun resmi tanıtımında 24 derslik, 4 bilgisayar laboratuvarı, 2 teknoloji atölyesi ve konferans salonunun bulunduğu belirtildi. İlk yıl için siber güvenlik ve bilişim teknolojileri alanlarında 30'ar öğrenci kontenjanı ayrıldı.

Okulun eğitim programında bilişim teknolojileri ve siber güvenlik alanları öne çıkıyor. Kurumun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi internet sitesinde yayımlanan hedefler arasında, yazılım ve donanım geliştirebilen, bilişim güvenliği konusunda uzmanlaşan ve savunma sanayisi başta olmak üzere farklı sektörlerde görev alabilecek nitelikli öğrenciler yetiştirmek bulunuyor.

2026-2027 EĞİTİM YILI ÖNCESİNDE ZİYARET EDİLMİŞTİ

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 4 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Alanya'daki eğitim yatırımlarını incelemek amacıyla İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de ziyaret etti. Ziyarette okulun fiziki imkânları, eğitim ortamları ve 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları değerlendirildi.

Bileydi ailesinin hayırseverlik çalışmalarıyla ilçeye kazandırılan okul, bugün bilişim ve siber güvenlik alanlarında eğitim almak isteyen gençlere hizmet vermeyi sürdürüyor. Aynur Bileydi'nin vefatı ise ailesi, yakınları ve Alanya eğitim camiasında üzüntüyle karşılandı.