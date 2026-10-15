Alanya'nın Payallar Mahallesi’nde yaşayan Tuğba Can’dan günlerdir haber alınamıyor. Edinilen bilgilere göre, pazar günü evinden ayrılan Can, bir daha geri dönmedi. Kendisine ulaşamayan ailesi, genç kadının nerede olduğuna ilişkin bilgi edinmeye çalışırken, geçen zamana rağmen haber alınamaması yakınlarının endişesini artırdı. Aile, Tuğba Can’ın sağ salim bulunabilmesi için vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

PAZAR GÜNÜ EVİNDEN AYRILDI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Payallar Mahallesi’nde meydana gelen kayıp olayında, Tuğba Can’ın pazar günü evinden ayrıldığı ve o tarihten itibaren kendisiyle iletişim kurulamadığı belirtildi. Ailesi, Can’dan gelecek iyi bir haberi umutla beklerken, nerede olduğuna ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Kayıp kadının bulunması için çevredeki vatandaşların da duyarlı olması istendi.

İKİ KIZ ÇOCUĞU ANNELERİNİN YOLUNU GÖZLÜYOR

Tuğba Can’ın 12 ve 9 yaşlarında iki kız çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Annelerinden günlerdir haber alınamaması, ailesinin yaşadığı endişeyi daha da artırdı. İki çocuğun annelerine yeniden kavuşmasını isteyen yakınları, Tuğba Can’ı gören ya da nerede bulunduğuna ilişkin bilgi sahibi olan kişilerin kendilerine ulaşmasını bekliyor.

AİLEDEN VATANDAŞLARA YARDIM ÇAĞRISI

Kayıp Tuğba Can’ın bulunabilmesi için ailesi tarafından vatandaşlara çağrıda bulunuldu. Can’ı gören veya nerede olduğu hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, babasına 0507 652 32 53 numaralı telefondan ulaşmaları ya da en yakın emniyet birimine bilgi vermeleri istendi.

Aile, gelecek küçük bir bilginin bile Tuğba Can’ın bulunmasına yardımcı olabileceğini belirterek vatandaşlardan destek bekliyor.

ALANYA’DA ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Pazar gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Tuğba Can’ın ailesi, günlerdir süren belirsizliğin sona ermesini umut ediyor. Özellikle iki küçük çocuğun annelerine kavuşması için yapılacak ihbarların önemine dikkat çekilirken, Can’ın nerede olduğuna ilişkin bilgi sahibi olan vatandaşların durumu güvenlik güçleriyle paylaşmaları istendi. Kayıp kadının bulunmasına yönelik gelişmeler bekleniyor.