ÖSYM Başkanlığı, 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavların ayrıntılarını açıkladı. Hafta sonu Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/11 Farsça/İngilizce) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2026-BKUBTS) yapılacak.

Özellikle Antalya'da sınava girecek adayları ilgilendiren BKUBTS, 18 Ekim Pazar günü düzenlenecek. Sınavın yapılacağı iller arasında Antalya'nın da yer alması, kentteki adaylar açısından önem taşıyor.

ANTALYA DAHİL 8 İLDE SINAV HEYECANI

Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı, 18 Ekim Pazar günü Türkiye genelinde 8 ildeki 9 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Sınavın yapılacağı iller şöyle:

Antalya

Adana

Ankara

Diyarbakır

Erzurum

İstanbul

İzmir

Samsun

Toplam 29 bina ve 312 salonda düzenlenecek sınava 9 bin 743 aday başvurdu.

Antalya'daki adaylar da sınav giriş belgelerinde belirtilen merkezlerde sınava katılacak. Alanya'dan başvuru yapan adayların ise sınav yerlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.

ANTALYA'DAKİ ADAYLAR DİKKAT! SAAT 10.00'DAN SONRA GİRİŞ YOK

Pazar günü yapılacak BKUBTS, saat 10.15'te başlayacak. Adaylara 50 çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 75 dakika cevaplama süresi tanınacak.

Saat 11.30'da sona erecek sınavda, ek süre kullanması uygun görülen adaylar 20 dakika ilave süreden yararlanabilecek.

ÖSYM'nin açıklamasına göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacak.

Bu nedenle Antalya ve diğer illerde sınava katılacak adayların sınav merkezlerine erken gitmeleri önem taşıyor.

KİMLER BKUBTS'YE KATILABİLECEK?

Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı'na başvuru koşullarını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ziraat mühendisleri, eczacılar, kimya mühendisleri, kimyagerler, orman mühendisleri, orman endüstri mühendisleri ile bitki sağlığı alanında gerekli eğitimi almış teknikerler ve ziraat teknisyenleri katılabilecek.

Sınav sonuçları 11 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

E-YDS CUMARTESİ GÜNÜ 4 İLDE YAPILACAK

Hafta sonunun diğer sınavı olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/11), 17 Ekim Cumartesi günü Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

İngilizce ve Farsça dillerinde yapılacak sınavda 47 elektronik salon kullanılacak.

Saat 13.45'te başlayacak sınavda adaylara 80 çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav sonuçları ise aynı gün açıklanacak.

KİMLİĞİNİ KAYBEDEN ADAYLARA KOLAYLIK

ÖSYM, sınavlara katılacak adayların kimlik işlemlerinde mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı yer almayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günlerinde açık tutulacak.

Adaylar sınava giriş belgelerine ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

İKİ SINAVA 14 BİN 972 ADAY KATILACAK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, hafta sonu yapılacak iki sınava toplam 14 bin 972 adayın katılacağını açıkladı.

Ersoy'un verdiği bilgilere göre e-YDS'ye İngilizceden 4 bin 825, Farsçadan 404 olmak üzere toplam 5 bin 229 aday katılacak. BKUBTS'ye ise 9 bin 743 aday başvurdu.

İki sınavda toplam 53 engelli aday yer alacak. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarına yönelik sınav ücreti muafiyetinden ise 123 aday yararlandı.

Sınavlarda emniyet görevlileri dahil toplam 1615 personel görev yapacak.

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınavlarda görev alacak personele kolaylıklar, tüm adaylara ise başarılar diledi.