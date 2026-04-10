EDİNİLEN bilgilere göre, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grup, güvenli bölgelere ulaşmak amacıyla yola çıktı. Alanya’da bir araç içerisinde tespit edilen 21 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan Lübnanlılar, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirilirken, ardından yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılandı. Kimlik tespit işlemleri için Alanya İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürülen şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildiler. (Mehmet AL – ÖZEL HABER)

