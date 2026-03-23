ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat’ta başlayan çatışmalar 24. gününe girerken, Orta Doğu’daki askeri hareketlilik ve enerji hatlarına dönük riskler büyük güçlerin ajandasını hızlandırdı. Tam da bu tabloda Çin, dikkat çeken bir uzay hamlesiyle gündeme geldi.

Çin, Dragon-3 adlı akıllı roketle yeni bir uydu takımyıldızını uzaya gönderdi. Şandong eyaletindeki Haiyang kenti açıklarında konuşlu bir deniz platformundan yapılan fırlatmanın ardından, CentiSpace 02 uydu takımyıldızının planlanan yörüngesine başarıyla yerleştirildiği açıklandı. Sistemin hedefi, yüksek hassasiyetli konumlama ve navigasyon kabiliyeti sağlamak.

DENİZDEN FIRLATMA NEDEN ÖNEMLİ

Uzman değerlendirmelerine göre deniz üzerinden yapılan bu tür fırlatmalar, sadece “teknik başarı” başlığıyla sınırlı değil; aynı zamanda esnek operasyon kapasitesine işaret ediyor. Sabit fırlatma üslerinin kriz ve savaş senaryolarında hedef haline gelmesi riski düşünüldüğünde, deniz platformlarının sağladığı hareket kabiliyeti kritik bir avantaj olarak görülüyor.

Bir vatandaşın yorumu da bu bakışı özetliyor: “Savaş var, herkes gökyüzünü de hesaplıyor… Biz burada faturayı düşünürken onlar uydu indirip bindiriyor.”

SAVAŞIN GÖLGESİNDE UZAY REKABETİ

ABD-İsrail-İran hattındaki çatışmalar, modern savaşın sadece kara ve hava unsurlarıyla yürütülmediğini yeniden hatırlattı. Uydu sistemleri; istihbarat, iletişim, hedefleme ve navigasyon gibi alanlarda oyunun kurallarını belirliyor. Yani sahadaki bir hareketin, ekrandaki bir sinyalin arkasında çoğu zaman uzaydaki altyapı var.

Çin’in CentiSpace 02 hamlesi de bu yüzden, uzay rekabetinin hızlandığı bir döneme denk gelmesiyle ayrı bir önem taşıyor. Analistler bu adımı yalnızca teknolojik ilerleme olarak değil, küresel güç dengelerinde pozisyon alma girişimi olarak da okuyor. Orta Doğu’daki gerilim yükselirken, Pekin’in doğrudan çatışmanın tarafı olmadan stratejik kapasitesini artırması dikkat çekiyor.

SİVİL KULLANIM, ASKERİ İHTİMAL…

CentiSpace 02’nin sağlayacağı hassas konumlama ve veri altyapısının, sivil kullanımın yanında potansiyel askeri alanlarda da Çin’in elini güçlendirebileceği değerlendiriliyor. Önümüzdeki dönemde uzay tabanlı sistemlerin, savaşların gidişatını etkileyen unsurlar arasında daha fazla öne çıkacağı görüşü öne çıkıyor; çünkü bir noktadan sonra.

Bu gelişme Alanya ve Antalya gibi turizm ve ticaretin yoğun olduğu bölgelerde de yakından izleniyor. Navigasyon ve iletişim altyapısındaki her değişim, günlük hayatta ulaşımdan lojistiğe, deniz taşımacılığından acil durum koordinasyonuna kadar pek çok başlıkta dolaylı etkiler yaratabiliyor.

Kurumların kısa notu: Fırlatma, Çin’in Şandong eyaletine bağlı Haiyang açıklarında deniz platformu üzerinden gerçekleştirildi; CentiSpace 02’nin planlanan yörüngesine yerleştiği bildirildi.