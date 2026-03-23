Altın piyasasında sert dalgalanma devam ediyor. 23 Mart itibarıyla gram altın 6 bin TL bandına çekildi, yatırımcı tedirgin.

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan sert düşüş, yeni haftanın ilk işlem gününde de etkisini sürdürdü. 23 Mart 2026 itibarıyla gram altın 6 bin TL seviyelerinde güne başlarken, ons altın ise 4 bin doların altına kadar geriledi.

PİYASADA SERT DALGALANMA

Verilere göre gram altın gün içinde 6462 TL ile 5876 TL arasında hareket etti. Sabah saatlerinde 6 bin TL seviyesinin altına sarkan fiyatlar, gün içinde dalgalı seyrini sürdürdü.

Ons altın tarafında da benzer bir tablo var. Gün içinde 4099 dolar seviyesine kadar gerileyen ons, yatırımcı açısından risk algısını artırdı.

KAPALIÇARŞI FİYATLARI GERİLEDİ

Kapalıçarşı’da fiziki altın fiyatları da düşüşten nasibini aldı. Sabah saatlerinde:

Gram altın: 6910 TL

Çeyrek altın: 9.589 TL

Yarım altın: 19.158 TL

Ata altın: 43.555 TL

Bu düşüş özellikle Alanya gibi turizm şehirlerinde yaz sezonu öncesi düğün hazırlığı yapan vatandaşların dikkatini çekiyor. Altın fiyatındaki bu geri çekilme, “şimdi almak mantıklı mı?” sorusunu da beraberinde getiriyor.

Bir kuyumcu esnafı durumu şöyle özetliyor:

“Vatandaş geliyor bakıyor, ama kararsız. Daha düşer mi diye bekleyen çok.”

DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Altın fiyatlarındaki gerilemede birden fazla faktör etkili oldu:

Orta Doğu’daki çatışmaların piyasaya etkisi

Petrol fiyatlarının 100 dolar üzerinde kalması

Enflasyon endişelerinin artması

Fed’in faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması

Dolar endeksindeki yükseliş

Uzmanlara göre yatırımcılar, hisse piyasalarındaki kayıpları karşılamak için altın pozisyonlarını nakde çeviriyor. Bu da altını klasik “güvenli liman” rolünden çıkarıp likidite aracı haline getiriyor.

VATANDAŞ NE YAPACAK?

Alanya’da yaşayanlar için bu düşüş, özellikle yaz düğünleri ve yatırım planları açısından kritik. Gram altının birkaç gün içinde yüzlerce lira gerilemesi, piyasada bekleme eğilimini artırdı.

Bir vatandaşın yorumu kısa ve net:

“Geçen hafta alsaydım zarar ettim. Şimdi de alsam düşer mi bilmiyorum…”

Biraz beklemek mi, yoksa fırsat mı…

Bu sorunun net cevabı yok gibi.