Antalya sahillerinde temmuz ayıyla birlikte hareketlilik artarken, 2026 yazının plaj modası da netleşti. Antalya Ekspres'in aktardığına göre, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği plajlarda bu sezon konfor odaklı, canlı renklerin hakim olduğu ve geçmişin izlerini taşıyan bikini modelleri tercih ediliyor.

RETRO TASARIMLAR VE CANLI RENKLER NELER?

Yeni sezonun en belirgin stilini, modern dokunuşlarla yenilenen ikonik modeller oluşturuyor. Yüksek bel altlar, halter yaka üstler ve ince askılı üçgen kesimler, gelişmiş kumaş teknolojileriyle birleşerek farklı vücut tiplerine uyum sağlıyor. Renk paletinde ise tereyağı sarısı, mercan, turkuaz ve zümrüt yeşili gibi enerjik tonlar dikkat çekiyor. Daha sade bir görünüm arayanlar için kum beji ve çikolata kahvesi gibi toprak tonları alternatif sunarken, leopar, zebra, puantiye ve çizgi desenleri de popülerliğini koruyor.

ÇEVRE DOSTU ÜRETİM NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Moda uzmanları, tüketicilerin artık sadece estetiğe değil, üretim sürecinin çevresel etkilerine de dikkat ettiğini belirtiyor. Geri dönüştürülmüş ipliklerden elde edilen kumaşlar ve su tasarrufu sağlayan üretim teknikleri sektörde yaygınlaşıyor. Plaj şıklığını tamamlayan detaylar arasında ise hasır şapkalar, örgü çantalar, doğal taş kolyeler ve büyük çerçeveli güneş gözlükleri yer alıyor. İnce keten gömlekler de hem güneşten korunma hem de estetik amaçlı sıkça kullanılıyor.

2026 BİKİNİ TRENDLERİ ALANYA SAHİLLERİNE NASIL YANSIYOR?

Antalya genelinde etkili olan bu trendler, Alanya'daki plaj işletmeleri ve butiklerin vitrinlerinde de yakından takip ediliyor. Özellikle Avrupalı turistlerin çevre dostu kumaşlara gösterdiği ilgi, yerel mağazaların sürdürülebilir ürün yelpazesini genişletmesine zemin hazırlıyor. Hızlı kuruyan, esnek ve uzun ömürlü tasarımlar, Alanya'nın nemli ve sıcak yaz günlerinde konfor arayan tatilcilerin başlıca tercihi haline geliyor. Sektör temsilcileri, sezonun geri kalanında da bu zamansız parçalara yönelik talebin süreceğini öngörüyor.