Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını elde ederek altın kemerin sahibi olan Antalya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Erkan Taş, kente dönüşünde büyük bir sevinçle karşılandı. Yerel kaynakların aktardığına göre, kent girişinde başlayan etkinliklerde şampiyon güreşçi için özel bir kutlama korteji düzenlendi.

Üstü açık otobüsle gerçekleştirilen şehir turunda, Erkan Taş kendisini bekleyen sporseverleri selamladı. Düzenlenen korteje vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, kutlama turunda başpehlivanın kuzeni Mustafa Taş ve belediye bünyesinde mücadele eden diğer pehlivanlar da yer aldı. Yol boyunca Antalyalılar, altın kemerli şampiyona sevgi gösterilerinde bulundu.

ALTIN KEMER ANTALYA İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Antalya, son yıllarda yağlı güreş altyapısına yaptığı yatırımlarla bu ata sporunun adeta başkenti konumuna geldi. Kırkpınar'da kazanılan bu altın kemer, sadece bireysel bir başarı olmanın ötesinde, bölgedeki kulüplerin ve yerel yönetimlerin spora verdiği desteğin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu tür şampiyonluklar, Akdeniz genelinde güreşe ilgi duyan genç sporcular için de önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.

FİNAL MÜSABAKASI VE TEŞEKKÜR

Kırkpınar er meydanında elde ettiği tarihi zaferin ardından duygularını ifade eden Başpehlivan Erkan Taş, altın kemeri boynuna takmanın en büyük çocukluk hayali olduğunu vurguladı. Şampiyon sporcu, mevcut hislerini rüyada olmaya benzeterek büyük bir gurur yaşadığını dile getirdi.

Başarısında emeği geçenlere minnettarlığını sunan Taş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere, kendisini destekleyen Sinoplu hemşehrilerine, ailesine ve tüm güreşseverlere teşekkür etti. Final müsabakasının Kırkpınar'ın ruhuna yakışır bir şekilde geçtiğini belirten Taş, rakibi Feyzullah Aktürk'ün oldukça formda olduğunu ve kıyasıya bir mücadele yaşandığını, ancak nasibinde olduğu için kazanan tarafın kendisi olduğunu sözlerine ekledi.